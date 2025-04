Endlich wurde das lange gehütete Geheimnis um die Nintendo Switch 2 gelüftet – und ihr könnt die neue Handheld-Konsole jetzt schon vorbestellen. Das passende Zubehör könnt ihr euch auch gleich mit dazu sichern!

Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct-Präsentation hat Nintendo endlich für Klartext gesorgt: Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und bringt nicht nur jede Menge neue Games, sondern auch frisches, spannendes Zubehör mit sich. Die Highlights sind dabei der neue Pro-Controller und die innovative Kamera! Beide Geräte könnt ihr euch bereits jetzt bei MediaMarkt vorbestellen. Andere Shops dürften ebenfalls bald nachziehen!

Nintendo Switch 2 enthüllt: Sie erscheint noch diesen Sommer!

Der neue Nintendo Switch 2 Pro Controller: Eine gelungene Evolution!

Vor allem bei Shootern, in denen es insbesondere auf Zielgenauigkeit ankommt, werdet ihr die neuen Tasten auf der Rückseite zu schätzen wissen!

Beginnen wir mit dem Pro-Controller, der ein echtes Upgrade gegenüber seinem Vorgänger darstellt. Eure Finger werden die verfeinerten „Smooth-gliding Sticks“ lieben, die nicht nur superpräzise sondern auch noch dazu flüsterleise sind.

Besonders stark sind auch die neuen programmierbaren Tasten auf der Rückseite – die sogenannten GL- und GR-Tasten – die ihr je nach Spiel individuell belegen könnt. So könnt ihr in hektischen Momenten wichtige Befehle blitzschnell ausführen, ohne eure Finger von den Sticks nehmen zu müssen.

Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es jetzt auch den neuen C-Button, der direkt den GameChat startet. Mit diesem Feature könnt ihr während des Spielens mit euren Freunden kommunizieren – ganz ohne zusätzliches Equipment, denn auch ein 3,5-mm-Audioanschluss wurde integriert.

Nintendo bringt sein Multiplayer-Game mit einer Kamera aufs nächste Level!

Mit der neuen Nintendo Switch 2-Kamera wird Online-Gaming sozialer denn je!

Neben dem Controller bringt Nintendo auch eine neue Kamera ins Spiel, die euer Multiplayer-Erlebnis perfektioniert. Diese kompakte USB-C-Kamera ist speziell für die Nintendo Switch 2 konzipiert und lässt sich kinderleicht an der Konsole anschließen – egal, ob im TV-, Tabletop- oder Handheld-Modus.

Das Highlight: Die Kamera kann euer Gesicht ins Spiel einbinden oder für Videochats genutzt werden, sodass ihr eure Freunde nicht nur per Voice-Chat, sondern auch auf visueller Ebene erreichen könnt. Bei intensiven Party-Spielen wie Among Us ist diese Kamera sicherlich ein echter Gamechanger!

Dank einer breiten Weitwinkellinse könnt ihr problemlos euch und eure Freunde ins Bild holen – perfekt für Gruppen-Sessions. Ein hochempfindlicher Bildsensor passt die Helligkeit zudem automatisch an, sodass ihr in jeder Umgebung immer top ausgeleuchtet seid. Und wenn ihr mal privat bleiben wollt, sorgt der integrierte Sichtschutzverschluss dafür, dass die Linse schnell und unkompliziert abgedeckt ist.

