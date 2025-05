Bei Nintendo könnt ihr euch die neue Switch 2 jetzt ohne Einladung vorbestellen. Allerdings solltet ihr euch beeilen – die Konsole dürfte bald wieder vergriffen sein!

Bereits Anfang April konnten erste Fans die Nintendo Switch 2 vorbestellen – doch die große Nachfrage ließ nicht lange auf sich warten. Schon nach kurzer Zeit war die neue Konsole bei den meisten Händlern restlos ausverkauft. Nur direkt bei Nintendo selbst gab es weiterhin Zugriff, allerdings ausschließlich für einen kleinen, ausgewählten Nutzerkreis, der zuvor eine exklusive Einladung erhalten hatte.

Jetzt fällt diese Einschränkung weg: Ab sofort dürfen alle mit einem aktiven Nintendo Switch Online-Abo im My Nintendo Store zugreifen und sich ein Exemplar der Switch 2 sichern. Wichtig ist nur, dass ihr in euren Account eingeloggt seid – dann steht der Vorbestellung nichts mehr im Weg.

Nicht mehr lange bis zum Release: Nintendo Switch 2 abgreifen, bevor sie vergriffen ist!

Selbst der gute Donkey Kong kann es nicht fassen, wieviel Power in der neuen Nintendo Switch 2 steckt!

Die Nintendo Switch 2 legt ordentlich nach im Vergleich zum Vorgänger – vor allem beim Bildschirm. Euch erwartet ein 7,9 Zoll großes Display, das damit nicht nur größer ist, sondern auch satte 120 FPS unterstützt. Auch die Joy-Cons haben dazugelernt und haben eine neue Mauszeiger-Funktion spendiert bekommen! Besonders bei First-Person-Krachern wie Metroid Prime dürfte das ein echter Gamechanger sein – präziser zielen, schneller reagieren, mehr Kontrolle.

Auf visueller Ebene hebt sich die Switch 2 ebenfalls spürbar ab: 4K-Auflösung und HDR sind mit an Bord – zumindest, wenn ihr im TV-Modus spielt. Dort bekommt ihr eure Lieblingsspiele mit bis zu 60 FPS in knackiger Ultra-HD-Qualität auf den großen Bildschirm. Wer lieber auf maximale Framerate setzt, kann im Performance-Modus mit bis zu 120 FPS loslegen – dann allerdings in flottem Full HD. Kurz gesagt: Ihr entscheidet selbst, ob euch maximale Schärfe oder maximale Geschwindigkeit wichtiger ist.

Welche Spiele-Kracher erwarten uns mit der Nintendo Switch 2?

Auf folgende Gaming-Highlights dürfen wir uns unter anderem freuen:

Mario Kart World

Metroid Prime 4: Beyond

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Donkey Kong Bananza

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!