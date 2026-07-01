Vor 20 Jahren hat Nintendo Geld für ein Zubehörteil verlangt, welches ihr durch 2 Kerzen ersetzen könnt

Im Lieferumfang der Wii steckt Zubehör, welches kaum Funktionen hatte: Die Sensor-Leiste. Ganz nutzlos ist sie nicht, doch ihr Nutzen ist tatsächlich sehr begrenzt. Und den begrenzten Nutzen könnt ihr mit zwei Kerzen nachahmen.

Die Wii kam am 8. Dezember 2006 und folgte damit dem Release in Nordamerika und in Japan. Mit dabei eine Sensor-Leiste, die ihr an eure Wii anschließen solltet.

Diese Sensor-Leiste hatte weder damals noch heute eine spannende technische Funktion. Denn das Teil dient nur als Licht für euren Controller. Die Funktion könnt ihr sogar mit zwei Teelichtern nachahmen.

Video starten Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Autoplay

Die Sensor-Leiste eurer Wii hatte fast keine Funktionen

Wozu dient das Teil konkret? Die Sensor-Leiste der Wii dient als Orientierungspunkt für die Wii-Fernbedienung (Wiimote). Sie enthält Infrarot-Leuchten, die von einer Kamera in der Fernbedienung erfasst werden. Dadurch weiß die Konsole, wohin man zielt, was für die Menüführung und viele Spiele notwendig ist.

Abgesehen vom Orientierungspunkt für die Wii-Fernbedienung hat die Sensor-Leiste der Wii keine wirkliche Funktion. Denn die Leiste erfasst keine Bewegungen, sondern dient nur als passiver Infrarot-Referenzpunkt für Fernbedienung und Controller.

Die Leiste sendet keinerlei Informationen an die Konsole, sie dient lediglich als lichttechnischer Bezugspunkt, der für das menschliche Auge unsichtbar ist. Das USB-Kabel der Leiste diente nur der Stromversorgung und übertrug keine Daten an eure Spiele-Konsole.

Besonders interessant: Ihr könnt diese Funktion der Sensor-Leiste technisch sogar mit zwei Kerzen nachahmen, die ihr im Abstand von 30 bis 40 Zentimetern voneinander aufstellt, da diese ebenfalls wie zwei Infrarotpunkte funktionieren, wie ein Nutzer auf Reddit zeigt.

Wer eine Nintendo Switch oder mittlerweile eine Switch 2 besitzt und viel im eShop unterwegs ist, wird feststellen, dass die großen Vorzeige-Spiele von Nintendo selbst (sogenannte First Party -Spiele) nie oder nur sehr selten reduziert sind. Der ehemalige US-Chef von Nintendo erklärt, warum das so ist: Nintendo bietet keine Rabatte für seine Spiele an, ein langjähriger Mitarbeiter verrät jetzt, warum