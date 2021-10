New World: Wartungsarbeiten am 28.10. – Wie lange sind die Server down?

Am 28. Oktober sind Wartungsarbeiten in New World. Die Server sind für ein paar Stunden down, damit der neue Patch 1.0.4 aufgespielt werden kann. Wir zeigen euch hier, wie lange die Server-Wartung dauert.

Was ist der Server-Status von New World? Am Morgen des 28. Oktober starteten in New World geplante Wartungsarbeiten. Die Entwickler fuhren Server herunter, um wichtige Updates und Fixes aufzuspielen. Unter anderem kommt der Server-Transfer zurück, mit dem ihr wieder eure Charaktere transferieren könnt.

Doch zunächst sind die Server down. Die geplante Wartungszeit sieht folgendermaßen aus:

Gegen 07:00 Uhr deutscher Zeit starteten die Wartungsarbeiten in New World

Läuft alles nach Plan, soll die Downtime bis 11:00 Uhr andauern und anschließend die Server wieder hochfahren

Um 11:00 Uhr sollen die ersten Server dann die Charakter-Transfers und den Modus Außenpostensturm nutzen können

Wir halten euch hier auf MeinMMO auf dem Laufenden, falls die Wartungsarbeiten länger dauern

Update vom 28.10 um 10:00 Uhr: Die Server sind schon früher als geplant zurück, ihr könnt spielen!

Was bringt der Server-Down mit Patch 1.0.4?

Das steckt im Patch: Während der Zeit bis 11:00 Uhr wird das neue Update aufgespielt. Ihr könnt euch auf einige Änderungen und Fixes freuen, denn Amazon soll mehrere Glitches im Zusammenhang mit unsterblichen Spielern behoben haben. Wir berichteten erst kürzlich über einen Gamebreaking Glitch, der Spieler mit der Fenster-Version von New World unsterblich machte.

Weitere Highlights sind:

Eine Erhöhung des Fraktionsmarken-Limits

Die Wirkung des Lebensstabs wird verstärkt

Server-Transfers kommen zurück

Außenpostensturm wird wieder aktiviert

In den Patch Notes spricht Amazon einige Bugs an, die man mit dem Update nun gelöst haben will. Wir haben für euch die Patch-Notes mit allen Fehlerbehebungen und Inhalten auf Deutsch:

New World: Patch 1.0.4 fixt weitere Fehler, bringt Server-Transfers zurück – Patch Notes

Wann kommen Transfers und Außenpostensturm? Für beide Inhalte gibt es einen Veröffentlichungsplan: