In New World erscheint heute, am 8. Februar, das neue Update 1.3.2. Dazu gibt es eine Server-Downtime. Im Update stecken Fehlerbehebungen, Änderungen fürs Endgame und Neuerungen. Wir zeigen euch, was sich für euch ändert.

Wie ist der Server Status? Seit 08:00 Uhr sind die Server von New World down. Die Wartungsarbeiten sollen voraussichtlich zwei Stunden lang andauern. Läuft alles nach Plan, solltet ihr gegen 10:00 Uhr wieder spielen können. Bedenkt, dass es in Vergangenheit schon zu Verlängerungen des Server-Downs kam.

Was steckt im Patch? Das neue Update 1.3.2 für New World ist ein Mix aus Bugfixes, Anpassungen und kleinen Neuerungen. Vor allem ein nerviger Bug rund um das Lager wurde behoben, der einige Spieler gestört hatte.

Wir zeigen euch in den Patch Notes, was sich für euch verändert.

Patch 1.3.2 für New World – Patch Notes auf Deutsch

Neuerungen und Fehlerbehebungen im Endgame:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Freischaltnachrichten bei höheren Mutator-Schwierigkeitsstufen inkonsistent waren. Für Stufe 1 bis 5 wird weiterhin der Rang Silber als Voraussetzung genannt. Allerdings ist es bei den Stufen 6 bis 10 nun der Rang Gold.

Ein Fehler sorgte dafür, dass ihr Ausrüstung nicht anziehen konntet, wenn eure Lager geöffnet war und darin Schattensplitter lagen. Das wurde nun behoben.

Allgemeine Veränderungen und Bug-Fixes:

Beim Gegenstand „Absoluter Terror“ wurde der zweite „Eifrig“-Effekt durch den Effekt „Erfrischend“ ersetzt.

Fehler behoben, durch den Spieler im PvP in einen Zustand gelangen konnten, in dem ihr Bewegungstempo für lange Zeiträume falsch angepasst wurde.

Fehler behoben, bei dem ein Spieler mehrmals in der Teilnehmerliste für Krieg/Invasion aufscheinen konnte.

Fehler behoben, bei dem das Betreten einer Instanz (etwa Expeditionen) durch Spieler dazu führen konnte, dass globale Chatkanäle nicht mehr funktionierten, bis der Spieler sich ab- und neu anmeldete.

(Beil) Fehler behoben, bei dem die passive Fertigkeit „Volltreffer“ einen zunehmenden Schadensbonus für kritische Treffer geliefert hat.

(Beil) Fehler behoben, bei dem die passive Fertigkeit „Volltreffer“ nicht bei jedem dritten Angriff einen garantierten kritischen Treffer ausgelöst hat.

(Beil) Fehler behoben, bei dem Schaden über Zeit die Treffer der passiven Fertigkeit „Gesammelte Kraft“ zurückgesetzt hat, wodurch sie nicht konsistent ausgelöst werden konnte.

Wir werden diesen Artikel für euch aktualisieren, wenn es Änderungen beim Update oder Verlängerungen der Wartungsarbeiten gibt.

Wart ihr von den Fehlern betroffen und findet es gut, dass diese jetzt behoben wurden oder hätten die Entwickler erstmal andere Baustellen angehen sollen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.