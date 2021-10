Die Server kehren also frühstens um 19:00 Uhr zurück. Da die Wartungen alle Server weltweit betreffen, habt ihr derzeit keine Chance New World zu spielen.

Was sind das für Wartungsarbeiten? Die Wartung am 6. Oktober findet aufgrund des neuen Updates statt. Der Patch 1.0.1 bringt unter anderem Anpassungen am AFK-Timer und den Warteschlangen .

New World spielt heute den ersten größeren Patch auf. Dieses Update führte zu Wartungsarbeiten und entsprechendem Server Down. Diese Wartung war für 4 Stunden angesetzt, wurde jedoch wegen technischen Problemen verlängert.

