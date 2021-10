New World: Holt euch jetzt mit Prime Gaming einen coolen Schwert-Skin, Wappen und ein Emote

Habt ihr euch schon die neuen Inhalte bei Prime-Gaming abgeholt? Welcher Teil davon gefällt euch am besten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Woher kommen die Inhalte? Mit Amazon Prime Gaming gibt es in regelmäßigen Abständen Loot für New World. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, den Loot auch abzuholen. Sofern ihr Mitglied bei Amazon Prime seid, sind das nur wenige Mausklicks für euch.

Insert

You are going to send email to