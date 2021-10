New World: Dicke Tierhäute farmen – So bekommt ihr sie

Wer den Lederer im neuen MMORPG New World über Stufe 100 hat, merkt schnell, dass er ohne dicke Tierhäute nicht wirklich weiter kommt. Wir von MeinMMO erklären euch, wie ihr an das begehrte Material kommt.

Was sind Dicke Tierhäute? Wenn ihr so durch die Welt von New World geht, werdet ihr sicher schon einmal über den ein oder anderen Wolf gestolpert sein bevor ihr ihn getötet und gehäutet habt. Neben Wölfen geben euch aber auch andere Tiere die Leder-Ressource, doch dicke Tierhäute sind da meist leider nicht dabei.

Habt ihr all euer Leder in der nächsten Gerberei weiterverarbeitet, kommt ihr schon bald mit dem Lederer auf Stufe 100 und könnt nun Schichtleder herstellen, zumindest in der Theorie. Denn dafür benötigt ihr neben einer Gerberei auf Rang 3 auch dicke Tierhäute.

Wie bekommt ihr sie? Eigentlich lassen sich dicke Tierhäute genauso farmen, wie auch das “normale” Leder, nur ein wenig später. Ihr benötigt den Spurenlesen und Häuten-Skill mindestens auf Stufe 40 und müsst dann Feinde töten, die mindestens Stufe 35 sind. Je höher die Feinde sind und je mehr Glück ihr beim Häuten habt, desto mehr dicke Tierhäute könnt ihr erbeuten.

Nun seid ihr aber vielleicht mit eurem Lederer bereits auf Stufe 100 aber euer Charakter ist noch nicht stark genug, um sich mit Gegnern der Stufe 35 anzulegen. Doch auch dafür gibt es eine Lösung.

Dicke Tierhäute lassen Gegner der Stufe 35 oder höher fallen, aber alle Tiere, die euch auch Leder geben, geben euch dicke Tierhäute. Dazu zählen also auch Rehe und Elche, die sich eben nicht wehren. Wenn ihr euch also in eines der hochstufigen Gebiete traut und die Feinde dort umlauft, könnt ihr bereits mit niedrigerem Level dicke Tierhäute farmen.

Die Dicke Tierhaut braucht ihr für das begehrte Schichtleder

Das Farmen optimieren, aber wie?

Wie könnt ihr eure Chance verbessern? Es gibt Ausrüstung in New World, die euer Glück beim Häuten von Tieren erhöht oder sogar eure Ausbeute steigern kann. Auch mit einem besseren Messer könnt ihr eure Ausbeute aus den Tieren weiter optimieren, allerdings sind diese oft an ein gewisses Level gebunden.

Ihr könnt außerdem die New World Ressource Map nutzen, um die Tiere zu verfolgen, die ihr jagen wollt. Dann braucht ihr nur noch das Glück, keinen zu starken Gegnern über den Weg zu laufen. Generell empfehlen wir euch auch PvP zu deaktivieren.

Die Ressource-Map könnt ihr so konfigurieren, dass ihr nur die Tiere seht, die ihr braucht

Mithilfe der Karte könnt ihr euch dann optimale Routen zusammenstellen, um die dicken Tierhäute zu sammeln und euren Lederer weiterzubringen. Ihr könnt euch sogar die Level der verschiedenen Regionen anzeigen lassen, indem ihr in der Navigation links auf “Areas” geht und anschließend alle Gegnertypen auswählt.

Habt ihr euren Lederer bereits auf Stufe 100 und sucht vergebens die dicken Tierhäute? Oder fokussiert ihr euch erst einmal darauf, euren Charakter aufzuleveln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ein anderes Material, was selten aber nötig ist, ist das Feeneisen – und so bekommt ihr es.