Auf Steam möchte ein neues Strategiespiel in die Fußstapfen von Command & Conquer treten und es ist nicht Tempest Rising

Viele Fans von Echtzeit-Strategie wünschen sich die goldene Zeit von Command & Conquer zurück. Doch statt EA kümmern sich andere Entwickler um das Genre. Neben Tempest Rising möchte noch ein anderes Spiel auf Steam das Gefühl von damals zurückholen, aber auch Neulinge abholen.

Um welches Spiel geht es? Mit Fractured Alliance will der Entwickler Tense Games das klassische Echtzeit-Strategie-Genre auf Steam bedienen und erinnert dabei an Command & Conquer von Westwood. Man vermischt also Einheiten wie Panzer und Infanterie mit Sci-Fi-Elementen.

Dabei zielt aber nicht nur auf die Oldschool-Spieler ab. Auch Neulinge möchte man abholen und ins Genre einführen. Dafür hat man sogar eine eigene Fraktion für Anfänger entwickelt.

Auch für Anfänger soll es zugänglich sein

Welche Features bietet Fractured Alliance? Auf der offiziellen Steam-Seite beschreiben die Entwickler ihre Inspirationsquellen. Sie wollen die Essenz der Command & Conquer -Vorbilder einfangen, aber eben auch zugänglich und modern sein.

In einer alternativen Zukunft steuert ihr eine von 3 unterschiedlichen Fraktionen. Eine davon soll besonders für Anfänger geeignet sein, da sie viele Prozesse automatisieren soll. Dadurch soll bei der Fraktion das Micro-Managing reduziert werden. Jede dieser Fraktionen soll man in einzelnen Kampagnen kennenlernen können. Die Fraktionen haben dann auch eigene Einheiten und Strategien.

Innerhalb der Kampagnen soll man dreidimensionale Figuren kennenlernen und wichtige Entscheidungen treffen können.

Sie betonen außerdem, dass man ein Casual-Spiel sein möchte und kein Hardcore-Multiplayer-Titel. Man will in Zukunft zwar eine simple Rangliste hinzufügen, das habe aber keine Priorität.

Der wichtigste Aspekt von Fractured Alliance soll der Classic Vibe sein. Man setzt auf epische Musik und klassischen Basenbau, um die Atmosphäre der damaligen Zeit zu treffen.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Tense Games Gamestudio anschauen. Dort zeigen sie regelmäßig neue Inhalte, Play-Tests oder einfach Gameplay-Aufnahmen.

Wann erscheint Fractured Alliance? Bisher gibt es keinen Release-Termin zum Spiel, man muss sich also noch etwas gedulden. Wer bis dahin in ein ähnliches Spiel abtauchen will, sollte sich Tempest Rising anschauen: Neues „Command & Conquer im Geiste“ erscheint aus Versehen für alle zu früh, Entwickler lassen es so