Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

Ein neues Survival-Spiel wirft euch mitten in einen Zombie-Ausbruch in einer Stadt in Texas. Die Demo auf Steam hat bei vielen Spielern bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Die Rede ist von Into the Dead: Our Darkest Days: Das Survival-Spiel von Entwickler PikPok erscheint am 10. April 2025 auf Steam. Dort soll es laut den Entwicklern mindestens ein Jahr im Early Access bleiben, bevor der vollständige Release ansteht.

Wollt ihr das Spiel einmal ausprobieren, findet ihr auf Steam eine kostenlose Demo zu Into the Dead: Our Darkest Days.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Was ist das für ein Spiel? Into the Dead ist ein 2,5D-Sidescroller. Ihr bewegt euch also seitlich auf dem Bildschirm und nicht in einem dreidimensionalen Raum. Ihr führt eine Gruppe Menschen aus Walton City an – einer texanischen Metropole in den 1980ern, die zum Schauplatz einer Zombie-Apokalypse wurde.

Euer Ziel ist es, den Horden von Zombies zu trotzen und das Überleben eurer Gruppe zu sichern. Dazu bewegt ihr euch von einem Versteck zum nächsten und verstärkt diese mit Barrikaden, um die untoten Horden auf Abstand zu halten.

Die Mitglieder eurer Gruppe müssen essen und sich ausruhen. Außerdem solltet ihr stets die seelische Verfassung eurer Kameraden im Blick behalten: Macht sich die Verzweiflung unter ihnen breit, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben.

Zombie-Apokalypse in Texas kommt bereits gut an

Die Demo zum Spiel kommt bereits sehr gut an: Von fast 2.000 Rezensionen auf Steam fallen 93 % positiv aus.

ShortnSweetD ist positiv überrascht: „Ich muss sagen, es war nicht das, was ich ursprünglich erwartet hatte, aber es war eine angenehme Überraschung. Es erinnert mich ein wenig an This War of Mine, aber ich war etwas mehr in das Gameplay hier vertieft. Ich war tatsächlich enttäuscht, als ich merkte, dass ich das Ende der Demo erreicht hatte.“ (via Steam)

KiLeRiKa ist schon ganz gespannt auf den Release: „Für alle, die 2D-Actionspiele mögen, ist es perfekt! Ich habe es [die Demo] mehrere Male gespielt – leider sind es nur wenige Durchläufe. Ich freue mich darauf, mehr von diesem Spiel zu spielen.“ (via Steam)

DARK CENROS ist von der Demo überzeugt, bemängelt aber auch einen Aspekt, der ihm noch nicht ausgereift genug ist: „Macht richtig Spaß, aber … Das Einzige, was das Spiel wirklich kaputtmacht, ist, wenn sie im Haus sind. Also ehrlich … wie willst du mir erzählen, dass da kein Leben herrscht, mit deinen überlebenden Gefährten?“ (via Steam)

super weaner ist von der Demo nicht überzeugt: „Ein gutes Spiel. Allerdings war mir von Anfang an klar, dass es schnell in sehr repetitivem Gameplay ausarten würde.“ (via Steam)

Ein anderer Entwickler hat aus Rache sein eigenes Game auf Steam herausgebracht, nachdem er seinen Job verloren hatte. Darin spielt ihr allerdings den Bösewicht und das kommt bei den Spielern sehr gut an. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel auf MeinMMO: Entwickler wird aus seinem AAA-Traumjob gefeuert, macht aus Rache ein Spiel auf Steam – Das hat jetzt 91 % positive Reviews