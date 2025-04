Neues SF-MMO auf Steam lässt hunderte Spieler in Kriegen kämpfen, die einen Monat lang laufen

Riesige Schlachten mit hunderten Spielern, die Teil eines größeren Krieges sind – und der hält einen ganzen Monat lang an: Das ist das Versprechen eines neuen Sci-Fi-MMOs auf Steam.

Was ist das für ein Spiel? Warborne Above Ashes ist ein Sci-Fi-MMO von Pumpkin Studio, einem Entwickler mit Sitz in Taiwan. Die Spieler schlagen sich darin auf die Seite einer von 6 Fraktionen und kämpfen sowohl in als auch abseits großer Schlachten um die Vorherrschaft.

Wie so ein Krieg in Warborne aussieht, findet ihr bald selbst heraus. Am 24. April 2025 beginnt nämlich ein kostenloser Playtest auf Steam. Dieser wird einen ganzen Monat lang laufen und einen ganzen Krieg abbilden.

Ein genaues Releasedatum steht noch nicht fest. Bislang ist angepeilt, den Titel irgendwann in 2025 zu veröffentlichen.

Den Trailer zur Ankündigung des Playtests seht ihr hier:

Ewiger Konflikt in einer zerstörten Sci-Fi-Welt

Vom Spielprinzip her erinnert Warborne stark an Foxhole: Doch während Letzteres mit dem 2. Weltkrieg ein historisches Setting bietet, spielt Warborne in einer postapokalyptischen Sci-Fi-Welt. Diese ist in einem ewigen Konflikt zwischen 6 Fraktionen gefangen.

Spieler stürzen sich aus einer Top-Down-Perspektive als sogenannte Drift Master in große 100-vs.-100-Schlachten. Diese können jederzeit und überall auf der Map auftreten. Ob ihr euch einer Gilde anschließt oder lieber Solo aufs Schlachtfeld zieht, bleibt euch überlassen.

Euer Erfolg auf dem Schlachtfeld hängt nicht nur von den Kämpfern auf eurer Seite ab, sondern auch von strategischen Entscheidungen. Gute Vorbereitung und Logistik können den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Der Feind eures Feindes ist euer Freund: Manchmal ist es schlauer, mit einer anderen Fraktion zu kooperieren, um einen stärkeren Gegner zu bezwingen. Denkt allerdings daran, dass es am Ende nur einen Gewinner geben kann – Verrat ist also unausweichlich.

Jeder Krieg dauert einen Monat, danach wird die Karte wieder zurückgesetzt. Jede Seite beginnt also von Neuem, Armeen und Verteidigungsanlagen aufzustellen. Mit regelmäßigen Updates wollen die Entwickler dafür sorgen, dass die Kriege nie langweilig werden.

Foxhole bietet bereits ein sehr gutes Beispiel dafür, was den Reiz an MMOs wie diesem ausmacht. Anders als in Warborne entscheiden die Entwickler dort allerdings nicht, wann ein Krieg zu Ende ist – zumindest in der Regel. Einmal mussten die Entwickler von Foxhole nämlich doch eingreifen: 70 Tage und 9 Millionen Tote: Entwickler muss Krieg in einem MMO auf Steam stoppen