Neues RPG des früheren „Dragon Age“-Boss sieht klasse aus, könnte Fantasy-Hunger stillen

Wer Hunger auf RPGs hat, sollte einen Blick auf Eternal Strands werfen. Das Fantasy-Rollenspiel verspricht Action und eine spannende Spielwelt.

Spätestens seit Baldur’s Gate 3 ist der RPG-Hunger im Gaming neu entfacht und es wird gierig auf jedes Rollenspiel gestarrt, das in den Startlöchern steht. Für Fans der ursprünglichen Dragon-Age-Spiele könnte schon bald ein neuer Leckerbissen anstehen. Denn „Eternal Strands“ stammt nicht nur vom ehemaligen Creative Director von Dragon Age, sondern erinnert in einigen Punkten auch an das beliebte Setting.

Worum geht es in dem Spiel? Die Geschichte folgt Brynn, einer Magierin, die in dieser Welt als „Weaver“ („Weber“) bekannt sind. Das Land ist von einem schrecklichen magischen Vorfall verwüstet worden und zusammen mit ihrer Gruppe will sie nun versuchen, die Mysterien hinter diesen Vorfällen aufzuklären und gleichzeitig die Heimat ihres Volkes wieder bewohnbar zu machen.

Wenn man sich das Gameplay anschaut, dann scheint Eternal Strands eine interessante Mischung aus Zelda und Monster Hunter zu sein. Kreatives Nutzen der drei Zauberschulen wird belohnt und je nachdem, in welcher Umgebung man sich befindet, könnte die Umwelt anders auf die Magie reagieren und neue Vor- und Nachteile erschaffen.

Das Spiel hat sogar einen Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt:

Eternal Strands eignet sich für Fans von Dragon Age

Was zeigt der Trailer? Der Trailer von Eternal Strands fokussiert sich vor allem auf das Kampfsystem mit den verschiedenen Herausforderungen und Auswirkungen der Magie. So kann euer Charakter Feuer, Frost und kinetische Kräfte nutzen, um das Schlachtfeld zu beeinflussen. Feinde schützen sich mit einem Schild? Schleudert es ihnen einfach aus der Hand. Der Drache will nicht landen? Friert seine Flügel ein, damit er zu Boden stürzt.

Ein besonderer Fokus wird auch auf die großen Bosse gelegt, die „Arks“. Die erinnern ein wenig an „Shadow of the Colossus“ oder auch Kämpfe aus Monster Hunter.

Das Kampfsystem wirkt eher actionlastig und unterscheidet sich damit von Dragon Age, das zu Beginn des Franchise eher auf taktische, fast schon rundenbasierte Mechaniken setzt.

Mit kinetischer Energie kann Brynn Feinde umherschleudern.

Wann erscheint Eternal Strands? Ob die Story überzeugen kann und das Gameplay letztlich genauso interessant ist, wie der Trailer es jetzt schon anpreist, das bleibt abzuwarten. In weniger als zwei Monaten können wir es selbst erleben, denn Eternal Strands erscheint am 28. Januar 2025 – auf allen aktuellen Konsolen und auf dem PC. Bei Letzterem habt ihr die Wahl zwischen Steam, dem Epic Games Store oder dem Ultimate PC Game Pass.

Wer steckt hinter dem Spiel? Hinter dem Spiel steckt Yellow Brick Studios, das vom ehemaligen Creative Director von Dragon Age, Mike Laidlaw, gegründet wurde. Laidlaw war lange für das ganze Dragon-Age-Franchise zuständig. Im Jahr 2017 – zur Zeit des großen Anthem-Chaos – verließ er das Unternehmen allerdings und gründete sein eigenes Studio, das nun mit Eternal Strands das Erstlingswerk veröffentlicht.

Wie ist euer erster Eindruck von Eternal Strands? Sieht das nach einem interessanten Spiel aus, auf das ihr auf jeden Fall einen genaueren Blick werfen werdet? Falls ihr gerade Lust auf RPGs habt, die besten RPGs auf Steam haben wir hier vorgestellt.