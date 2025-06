Ein neues Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piraten, bietet Raids mit Seeungeheuern, besticht mit über 300 Companions

Bei der diesjährigen State of Play wurde ein neues Spiel auf Steam und für die PS5 angekündigt, das Spieler in eine Piraten-Welt voller Seereisen, Raids und einer Menge Charaktere schickt, die im stilisierten Look strahlen. Diese möglichen Begleiter sind nämlich ein Volk aus Puppen.

Von welchem Spiel ist die Rede? Es geht um das neu-angekündigte Piraten-RPG „Sea of Remnants“ von Joker Studio, in dem sich Spieler als Seemann mit Gedächtnisverlust auf eine Reise nach Antworten begeben.

Dabei können sie neben Kämpfen auf dem Meer und der Erstellung ihrer Crew, Schiffe und Pläne auch weitere Aspekte des Piratenlebens genießen. Denn obwohl das Spiel viele Möglichkeiten für taktische Kämpfe und Raids bietet, spielen auch die Geschichte des Seemanns und das Leben neben der Action eine wichtige Rolle.

Das Spiel soll 2026 erscheinen und neben dem PC und der PS5 auch mobile spielbar sein. Dafür wollen die Entwickler sich jedoch keinesfalls zurückhalten und versprechen bereits jetzt schon verschiedene Fraktionen, einen Multiplayer und hunderte Charaktere, die man kennenlernen kann.

Hier seht ihr den neusten Trailer zu Sea of Remnants:

„Ein wildes, romantisches und absolut punkiges Piratenabenteuer“

Was soll das Spiel bieten? In Sea of Remnants stellt man seine Crew aus über 300 möglichen Charakteren mit einer geeigneten Team-Synergie zusammen, um erfolgreiche Erkundungsreisen, Überfälle und Kämpfe gegen riesige Seemonster zu bewältigen. Dabei hilft neben einer guten Crew auch ein personalisierbares Schiff und gute Ausrüstung, um die man sich auch kümmern muss.

Dafür gibt es einen Rückzugsort, die Pirateninsel „Orbtopia“, wo man neben diesen Vorbereitungen auch fischen, kochen, Musik machen oder Mahjongg spielen kann, wenn man ein kleines Päuschen benötigt.

Was zeigt der neue Trailer? Der Gameplay-Trailer von Sea of Remnants bietet einen Einblick in die unterschiedlichen Orte des Spiels und die verschiedenen Kampfarten zu Lande und zu Wasser.

Es wird außerdem deutlich, dass sich das Spiel neben den Kämpfen und Reisen auch durch einen eigenen Stil beweisen will. Dafür zeigt es sich nicht nur in einem stilisierten, handgemalten Artstyle der Effekte, Animationen und Puppen, sondern auch der Einsatz von Musik und der Thematik der Erinnerung. Spieler spekulieren jetzt schon, wie das Thema im Spiel aufgegriffen und durch das Gameplay umgesetzt werden kann.

Bis Sea of Remnants erscheint, müssen sich Interessierte noch ein wenig gedulden, denn dass soll erst 2026 soweit sein. Wer aber nicht so auf Piraten steht, kann sich hier auf MeinMMO gerne die anderen Ankündigungen der State of Play 2025 für die PS5 anschauen: State of Play: Alle vorgestellten Spiele für PS4 und PS5 im Überblick