Mit Marauder entsteht derzeit ein interessantes Onlinespiel, das vom Spielprinzip her an den PvP-Shooter Escape from Tarkov erinnert. Allerdings seid ihr bei Marauder mit Weltraum-Panzern unterwegs.

Was ist Marauder? Das Onlinespiel versetzt euch in ein Paralleluniversum, in dem die Menschheit nach dem Zweiten Weltkrieg das Weltall erobern will. Die Raumschiffe jedoch erinnern an Panzer und es gibt auch keine Laser oder Railguns, sondern reguläre Geschosse und Kugeln.

Euer Held macht sich auf, um entweder alleine oder in der Gruppe mit Freunden Raumschiff-Wracks und Raumstationen nach Loot und verwertbaren Rohstoffen zu durchsuchen. Da dies auch andere Spieler tun, kommt es immer wieder zu PvP-Gefechten.

So läuft Marauder ab:

Das Gameplay-Video von Marauder zeigt, wie das Spiel abläuft.

Was sind die Parallelen zu Escape from Tarkov? Loot spielt bei Marauder eine wichtige Rolle. In den Missionen solltet ihr nach so viel Beute wie möglich suchen. Doch in den taktischen Kämpfen müsst ihr sehr vorsichtig und bedacht vorgehen. Denn segnet euer Held im Kampf mit einem anderen Spieler das Zeitliche, so kann dieser ihn looten und ihm seine Ausrüstung wegnehmen. Daher solltet ihr vor jedem Einsatz gut überlegen, welche Waffen ihr mitnehmt.

Dies erinnert sehr stark an Escape from Tarkov, bei dem ebenfalls Loot wichtig ist und andere Spieler euren Leichnam ausrauben können. Zusätzlich ist es wie in Escape from Tarkov möglich, eure Helden in Marauder durch Skills zu verbessern.

Was sind die Besonderheiten von Marauder? Abgesehen vom sehr ungewöhnlichen Szenario mit Panzern im All, ist es nicht nur möglich, als Kämpfer auf den Stationen und Wracks nach Loot zu suchen und euch heiße Gefechte mit anderen Spielern zu liefern. Ihr besitzt außerdem eine Militärfregatte, die ihr kommandiert.

Mit diesen Fregatten liefert ihr euch untereinander taktische Raumschlachten. Denn jeder Spieler versucht, so viele Kämpfer wie möglich auf die Station oder das Wrack zu bekommen. Dazu müsst ihr die Spieler mit Drop Pods zum Zielort schießen. Es ist aber möglich, diese Pods zu zerstören. Daher ist es notwendig, die Transporter mit eurer Fregatte zu beschützen und zu versuchen, die Pods des Gegners auszuschalten.

Eure Fregatte könnt ihr mit der Zeit ebenfalls verbessern und aufwerten, um in den Raumschlachten bessere Chance zu haben. Ebenso ist es möglich, eure Drop Pods auf die Schiffe von Feinden abzufeuern und diese so zu entern. Geenterte Schiffe lassen sich dann verkaufen. Mit dem Geld holt euch dann bessere Ausrüstung und wertet euer Schiff auf.

Ein Drop Pod befindet sich auf dem Weg zu einem feindlichen Schiff, um es zu entern.

Wann kommt Marauder? Der Release des Onlinespiels ist für Januar 2022 auf PC geplant. Allerdings soll es zuvor noch Alpha- und Beta-Phasen geben, anhand der die Entwickler Feedback der Spieler sammeln möchten. Diese Phasen haben aber noch keinen Termin.

Derzeit befindet sich Marauder noch in der Crowdfunding-Phase über die Plattform Fig, über welche die Finanzierung des Spiels sichergestellt werden soll.

Marauder lässt also noch etwas auf sich warten. Doch MeinMMO hat für euch eine Liste zusammengestellt, in der ihr die 11 besten Multiplayer-Shooter für PC, PS4 und Xbox One seht, die ihr 2020 spielen könnt. So ist es möglich, die Wartezeit gut zu verkürzen.