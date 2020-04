Mit Starborne befindet sich ein interessantes Weltraum-MMORTS in der Beta, das sich alle ansehen können, die EVE Online und Civilization mögen.

Was ist Starborne? Im Onlinespiel gründet ihr euer eigenes Sternenreich, das ihr ausbaut und erweitert und damit versucht, den Weltraum nach und nach zu erobern. Dabei trefft ihr auf andere Imperien, die allerdings nicht von NPCs, sondern von Mitspielern geführt werden. Tausende von Spieler warten darauf, sich mit euch anzulegen oder diplomatische Beziehungen einzugehen.

Ab ins All

Was ist das Besondere? Starborne wirkt wie eine Mischung aus Civilization und EVE Online. Der Weltraum ist in Hexfelder unterteilt, die ihr bereist, um die Gebiete unter eure Herrschaft zu bringen. Ihr entdeckt neue Planeten, auf denen ihr Rohstoffe abbaut, die ihr dringend benötigt. So erweitert ihr euer Imperium. Forschung ist ebenfalls wichtig, um bessere Raumschiffe zu erschaffen. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt. Ihr baut Flotten an Schiffen und müsst diese in den Schlachten taktisch einsetzen, um den Sieg zu erringen.

Ihr bestimmt durch eure Taten, wie sich das Spiel entwickelt. Gewaltige Kriege zwischen Imperien können ausbrechen und das Machtgefüge in der Galaxis beeinflussen. Oder ihr schließt euch mit anderen Spielern zusammen, um eine gewaltige Allianz zu schmieden. Ihr bestimmt mit, ob Friede herrscht oder Krieg. So könnt ihr das Schicksal der Galaxis ähnlich wie in EVE Online in eure Hand nehmen.

Wie steht es um den Release? Das Weltraum-MMO Starborne befindet sich seit dem 2. April in der Open Beta. Ihr könnt also einfach mitspielen, wenn ihr Lust habt. Der offizielle Releasetermin wird noch bekannt gegeben.

Spielt kostenlos mit

Wie spielt ihr mit? Besucht die offizielle Website von Starborne und registriert euch, indem ihr dort auf „Play Free Now“ klickt.

Macht alle nötigen Angaben bei der Account-Erstellung und schon könnt ihr euch den Client herunterladen, euch nach der Installation mit euren Daten einloggen und anschließend kostenlos mitspielen. Ihr müsst nichts bezahlen.

Für wen eignet sich Starborne? Das MMORTS ist für alle interessant, die tiefgründige Weltraum-Strategiespiele lieben. Das eigene Imperium zu verwalten, ist recht komplex und je größer euer Sternenreich wird, desto komplexer ist es auch, sich darum zu kümmern. Ihr genießt dafür viele Freiheiten und bekommt die Möglichkeit, das mächtigste Imperium der Galaxis zu beherrschen.

Mögt ihr Strategiespiele, die ihr mit anderen spielen könnt? Es gibt noch einige weitere, sehr interessante Spiele in diesem Bereich. Wir stellen euch 12 davon vor. Da ist bestimmt etwas dabei, das euch gefällt.