Neues MMO ist so vielversprechend, dass führende Gaming-Firmen Millionen Dollar investieren

Das erst 2022 gegründete Entwicklerstudio Gardens konnte für sein erstes Projekt bereits 31,3 Millionen US-Dollar einnehmen – und das von namhaften Investoren. Dabei handelt es sich um ein MMO, von dem wir bisher aber nur ein paar Konzeptzeichnungen kennen.

Wer sind die Investoren? Wie ihr euch vermutlich denken könnt, stecken hinter solch gewaltigen Summen keine kleinen Fische. Wie gigantisch das Interesse der gefühlt halben Gaming-Industrie an dem Projekt ist, zeigt euch die Auflistung einiger beteiligter Geldgeber:

Dreamhaven (Entwicklerstudio, mitbegründet von Mike Morhaime, dem Gründer und Ex-CEO von Blizzard Entertainment)

Nate Mitchell (Mitbegründer von Oculus)

V Pappas (Ex-COO von TikTok)

Julien Merceron (CTO von Bandai Namco)

Annie und Jeff Strain (Miterfinder von Guild Wars und State of Decay)

Dank der dicken Finanzspritze zählen nun auch echte Gaming-Größen zum Beratungsteam des Entwicklerstudios. Hier findet ihr den ehemaligen Microsoft-Vorsitzenden John W. Thompson, den ehemaligen Präsidenten und CEO von Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton, den ehemaligen Präsidenten von Tencent und CEO von Take-Two, Ben Feder, sowie Yamauchi No.10 (Nintendo Family) in den Beraterreihen.

Wer steckt hinter Gardens? Natürlich handelt es sich bei dem Entwicklerstudio um kein neu gegründetes Studentenprojekt. Das in 2022 gegründete Entwicklerstudio setzt sich aus einer ganzen Reihe Veteranen zusammen, die bereits an großen Spielen gearbeitet haben. Mit an Board sind etwa Ryan Benno (Spider-Man, Ratchet & Clank, The Wold Among Us), Rose Fale (Skyrim, Fallout 4) oder Siobhan Beeman (Wing Commander, Ultima). An fachlicher Expertise mangelt es hier nicht.

Bisher ist noch nichts zu dem neuen MMORPG bekannt

Was für ein MMORPG wird entwickelt? Tja, das ist die große Frage. Von dem bisher namenlosen Spiel des nun sehr reichen Studios wissen wir bisher bis auf ein paar Konzeptzeichnungen so gut wie nichts. Game Director Chris Bell nennt es ein „PvPvE fantasy adventure sandbox ARPG“ und beschreibt es wie folgt:

Es ist ein Spiel, das von unseren Lieblingserinnerungen inspiriert ist, die wir im Laufe der Jahre beim Spielen von Online-Rollenspielen, MMOs und Fantasy-Action-Adventures gesammelt haben, Erinnerungen daran, wie sich unsere Wege mit Fremden kreuzen. Das Spiel baut auf Multiplayer-Ideen und Erfahrungen aus früheren Titeln auf, […] während es die Spieler in eine unbarmherzige Fantasy-Wildnis und Gestaltwandel versetzt, in der Kooperation der Schlüssel, Verrat aber dennoch möglich ist. Wir bauen ein neuartiges kooperatives Gameplay ein, das Spieler belohnt, die sich gegenseitig helfen, was Freundschaft und Dialog mit PvP und Konflikten auf interessante und subversive Weise fördern kann. Wir entwickeln die Welt, in der wir jeden Tag spielen wollen, eine Welt, die jedes Mal, wenn ihr spielt, neue Erfahrungen bietet und die sich über Jahre hinweg weiterentwickelt. Chris Bell

Wirklich konkrete Infos zum MMO selbst, gehen aus dieser Beschreibung nicht hervor, außer: Es wird ein Fantasy-MMO mit Fokus auf Koop. PvP soll aber trotzdem möglich sein. Auf der GDC, der internationalen Entwicklerkonferenz 2023, hat es allerdings schon einen spielbaren, nicht öffentlich gezeigten Prototyp gegeben, der die Investoren überzeugt haben muss.

Wann könnte es mehr Informationen zum MMO geben? Daher gibt es bisher auch noch keine Informationen zu einem Releasedatum oder gar einen Zeitraum, in dem wir mehr über das Projekt erfahren. Da das MMO-Studio aber noch immer auf Personalsuche ist, solltet ihr nicht mehr 2023 oder gar 2024 mit einer neuen Informationsflut rechnen.