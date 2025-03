Neues Koop-Spiel auf Steam macht euch zu Schatzsuchern im verfluchten Dschungel, aber Cthulhu will euch aufhalten

Ein neues Koop-Spiel auf Steam schickt euch in einem verfluchten Dschungel auf Schatzsuche. Auf eurer Reise stellen sich euch die Kreaturen des schrecklichen Cthulhu und euer eigener Verstand in den Weg.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist The Mound: Omen of Cthulhu. Entwickelt wird das Koop-Abenteuer von ACE Team, das Publishing übernimmt Nacon. Einen klaren Release-Termin gibt es noch nicht, das Koop-Spiel soll aber noch im Jahr 2025 auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Schatzsuche im von Cthulhu verfluchten Dschungel

Was ist das für ein Spiel? The Mound: Omen of Cthulhu ist ein Koop-Horror-Spiel, in dem ihr euch in als Gruppe von bis zu 4 Spielern auf Schatzsuche begebt. Eure Suche führt euch immer tiefer in einen verfluchten Dschungel, der vor furchterregenden Kreaturen nur so wimmelt.

Die Waffen und Kleidung der Figuren erinnern stark an das 15. Jahrhundert. Ihr kämpft euch hier also mit Muskete und Armbrust, Beil und Machete durch den Urwald. Die Inspiration der Entwickler steckt schon im Namen – H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos.

Der Dschungel nicht nur ein einfacher Wald, sondern ein düsterer, beklemmender Ort, der eure Wahrnehmung der Realität verzerrt. Was auf den ersten Blick wie ein Monster wirkt, könnte sich im nächsten Augenblick als einer eurer unglücklichen Kameraden entpuppen, dem ihr gerade mit der Muskete einen Schuss verpasst habt.

Spieler feiern die Idee, an der Präsentation hakt es aber

Wie fallen die ersten Reaktionen aus? Unter dem Trailer, der auf dem YouTube-Kanal der Entwickler hochgeladen wurde, ist die Vorfreude auf das neue Spiel des ACE Team bereits groß.

xmrmeow schreibt: „Whoa, ein Koop-Lovecraft-Shooter? Und er kommt noch dieses Jahr? Und ACE Team, die Profis für verrückte Alien-Kreaturen und Welten, machen das? Das wird so verdammt geil, ich weiß es!“

jhoneh9691 freut sich über das frische Setting: „Cthulhu-Spiele spielten bisher hauptsächlich in der Zeit der Prohibition. Diese Abwechslung ist echt willkommen – ich bin gehyped!“

Es gibt auch Kritik, die betrifft aber vor allem die Präsentation im Trailer. Die künstlich wirkenden Gespräche im Gameplay-Segment hätte es zum Beispiel nicht gebraucht, heißt es. Auch der Psycho-Horror-Aspekt aus dem Cinematic komme im gezeigten Gameplay nicht wirklich zur Geltung.

Auf die Sorge, dass das fertige Spiel zu wenig Horror und zu viel Action biete, haben die Entwickler allerdings bereits reagiert. Die Gameplay-Ausschnitte ließen anmuten, dass das Spiel actionreicher sei, als es tatsächlich ist. In Zukunft wolle man weiteres Material vorbereiten, das das Gameplay und seine einzigartigen Features besser zeige.

