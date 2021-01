Neues Free2Play-MMORPG auf Steam sieht aus wie Minecraft – Das bietet es

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Da es sich um ein Sandbox-Spiel handelt seid ihr frei in dem, was ihr im Spiel tun könnt. Es ist möglich, Rohstoffe abzubauen, um euch Items zu erschaffen. Ihr baut euch Häuser und gemeinsam mit anderen Spielern komplette Siedlungen.

Was genau ist Milkcraft? Bei Milkcraft handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG , in dem ihr eine große Welt erkundet, die auf der nordischen Mythologie basiert. Ihr besucht Orte wie Midgard, Alfheim und ein Gebiet genannt Nibelungen. Zudem besucht ihr den Baum des Lebens, Yggdrasil, um den der nordischen Sagen zufolge alle Welten herum existieren.

