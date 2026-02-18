Das neue Event von Overwatch funktionierte nicht wie es sollte, jetzt entschädigt euch Blizzard mit legendärem Loot

Das große neue Event von Overwatch ist am 10. Februar gestartet und hat direkt für einige Probleme gesorgt. Jetzt entschädigt euch Blizzard mit großzügigem Loot, wenn ihr in der ersten Woche gespielt habt.

Was war das für ein Bug? Der Bug wurde recht schnell im offiziellen Forum zu Overwatch thematisiert. Spieler meldeten vermehrt, dass sie keine Belohnungen für erledigte tägliche oder wöchentliche Aufgaben im Battlepass von Season 1 erhalten hatten. Zusätzlich wurden Levelbelohnungen nicht richtig verteilt, wie der User sanek109991 im Forum zu Overwatch schreibt.

Wer wird von Blizzard entschädigt? In einem Post im Forum teilte der Blizzard-Mitarbeiter Eric einige Details zur Entschädigung der Betroffenen. Laut ihm seien Spieler für die Entschädigung berechtigt, wenn sie in der ersten Woche, also vom 10. Februar bis zum 17. Februar, mindestens eine Event-Challenge abgeschlossen haben.

Blizzard verschenkt legendären Loot

Was verschenkt Blizzard? Im selben Post vom Blizzard-Mitarbeiter wird auch der Loot beschrieben, der an euch verschenkt wird. Betroffene Spieler erhalten Folgendes:

12 normale Lootboxen

1 epische Lootbox

1 legendäre Lootbox

Eine Sojourn- und Emre-Voiceline

2 gewöhnliche Titel

1 Waffenanhänger

1 Namecard von Emre

Wann erhaltet ihr den Loot? Blizzard schreibt, dass es aufgrund der Menge der Belohnungen einige Tage dauern könnte, bis der Loot in eurem Inventar auftauchen wird. Habt also ein kleines bisschen Geduld, bevor ihr euch fragt, wo eure Geschenke bleiben.

Blizzard ändert noch eine weitere Sache: Einige Spieler konnten die Fraktion nicht wechseln und waren somit nicht in der Lage, den Event-Pass zu leveln. Dadurch entschloss sich Blizzard, die benötigte Menge an Event-Pässen zu reduzieren, die für den legendären Titel der Fraktion benötigt werden.

Um den Titel der Strike Commander (Overwatch) und Lupine Imperator (Talon) zu erhalten, müsst ihr nur noch 7 statt 8 Event-Pässe vervollständigen. Auch die „Double Agent“-Challenge wurde von 16 Event-Pässen auf 14 heruntergesetzt.

Mit dem neuen „Overwatch × Talon“-Event sind gleich 5 neue Helden zu Overwatch gekommen. Im Laufe des Jahres sollen sogar noch 5 weitere veröffentlicht werden, die mit der großen Geschichte des Events verbunden sind. Die ersten 5 Neuzugänge könnt ihr euch hier anschauen: Das sind die 5 neuen Helden, die ihr nächste Woche in Overwatch spielen könnt