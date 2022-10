Dungeons & Dragons bekommt ein neues AAA-Spiel – Gerücht sagt, es wird wie The Witcher

Die Entwickler von D&D: Dark Alliance haben verkündet, dass ein neues AAA-Spiel im Universum von Dungeons und Dragons in der Entwicklung ist. Einem Gerückt zufolge, könnte es wie The Witcher werden.

Was ist das für ein Spiel? Bei dem neuen Spiel handelt es sich um einen derzeit in der Entwicklung befindlichen AAA-Titel, der auf dem Universum von Dungeons and Dragons basieren soll. Das Fantasy-Game wird von Invoke Studios in der Unreal Engine 5 entwickelt.

Was wissen wir über das Studio? Hinter Invoke Studios steckt das Team von Tuque Games, die Entwickler von



Invoke Studios ist Teil des amerikanischen Publishers Wizards of the Coast, die hinter Spielen wie Magic: The Gathering und Hinter Invoke Studios steckt das Team von Tuque Games, die Entwickler von Dungeons and Dragons: Dark Alliance . Tuque Games gab am 12. Oktober die Umbenennung in Invoke Studios bekannt.Invoke Studios ist Teil des amerikanischen Publishers Wizards of the Coast, die hinter Spielen wie Magic: The Gathering und Magic Spellslingers stehen. ( via company.wizards.com

Wenn ihr sehen wollt, wie das jüngste Spiel des Studios aussieht, binden wir euch an dieser Stelle den Launch-Trailer von Dungeons and Dragons: Dark Alliance ein:

Gerücht: Open-World und Fantasy-RPG sei „eine sichere Sache“

Was ist das für ein Gerücht? Das US-amerikanische Online-Magazin Polygon.com schreibt in einem Bericht, „ein Open-World-Fantasy-RPG in der Art von The Witcher oder Dragon Age scheint eine sichere Sache zu sein“.

Sollte das Gerücht zutreffen, würde es sich bei dem D&D-Spiel um ein Fantasy-RPG handeln, das ist in einer Open-World spielt. Doch bei dem Gerücht handelt es sich nach aktuellem Stand lediglich um eine Spekulation. Derzeit gibt es noch keine offiziellen Informationen zu dem Spiel oder wie es aufgebaut sein wird.

Für das Gerücht spricht allerdings die Erfahrung von Dominic Guay, Vizepräsidenten und General Manager von Invoke Studios. Dominic Guay ist ein Veteran der Gaming-Industrie und hat 20 Jahre für Ubisoft Montreal gearbeitet. Dort war er unter anderem als Projektleiter und Senior Producer an Watch Dogs 1 und 2 beteiligt (via LinkedIn) – er kennt sich dementsprechend mit Open-World-Spielen aus.

Was wissen wir zum Release? Ähnlich wie zu dem generellen Konzept und dem Design des Spiels haben wir auch zu dem geplanten Release aktuell noch keine Informationen.

Habt ihr mal wieder Lust auf ein „Dungeons and Dragons“-Spiel und würdet ihr euch über ein Open-World-RPG freuen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ihr wollt noch einen Blick auf Dungeons and Dragons: Dark Alliance werfen? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das Action-RPG getestet.

Wir haben das neue ARPG Dark Alliance gespielt – Scheint perfekt für gemütlichen Koop-Abend