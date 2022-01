Neuer Koop-Shooter auf Steam startet mit vielen positiven Bewertungen – Das ist The Anacrusis

Den Koop-Shooter “The Anacrusis” könnt ihr jetzt auf Steam spielen. Wer will, kann sich sogar als Modder bewerben. Die ersten Bewertungen auf Steam sind mit 74 % positiv. Wir zeigen euch, was den Spielern am neuen Shooter gefällt und was nicht.

Was ist das für ein Spiel? Seit dem 13. Januar 2022 gibt es “The Anacrusis” auf Steam im Early Access. Dabei handelt es sich um einen Koop-Shooter aus dem Hause Stray Bombay. Gespielt wird in der First-Person-Sicht und eure Koop-Gruppe hat Platz für vier Spieler.

Das Setting ist recht ungewöhnlich, wirft aber ein paar “Among Us”-Vibes in den Raum. Ihr spielt an Bord eines Raumschiffes, das irgendwann in den 60er oder 70er Jahren im Weltraum unterwegs ist. Das Gameplay erinnert an Left 4 Dead.

Gameplay und Ziel in The Anacrusis

So wird gespielt: Der Koop-Shooter ist schnell verstanden: Schnappt euch ein paar Freunde, wählt aus einer Auswahl von verrückten Sci-Fi-Waffen euer Loadout und ballert euch dann durch Horden von Aliens. Viele, viele Aliens. Während des Spiels schaltet ihr damit Boni, Waffen und neue Spielweisen frei.

Was macht The Anacrusis besonders?

Ein KI-Treiber sorgt dafür, dass sich jede Schlacht anders anfühlen soll. Je nach eurem Skill sollen Spawns von Bossen und Gegnern sowie Waffen-, Gadget- und Heilungs-Drops angepasst werden

Durch das Abknallen der Gegner schaltet ihr besondere Boni frei, die sich auf eure Spielweise auswirken. Ihr könnt damit eure Pistole aufrüsten oder auch die Verteidigung stärken

Ihr kämpft mit Sci-Fi-Waffen wie Stasis-Granaten, Schildgranaten zur eigenen Deckung, Respawner zum Wiederbeleben von Freunden oder auch dem Laser-Gewehr

Mod-Unterstützung – Das Team unterstützt Modder und deren Arbeit und bietet euch gleich zum Anfang eine große Auswahl davon

Gameplay-Trailer: Der Launch-Trailer von The Anacrusis zeigt euch Gameplay mit verschiedenen Waffen, Alien-Horden und Koop-Action:

Wo kann man spielen? Ihr könnt The Anacrusis auf Steam spielen. Dort kostet es derzeit im Angebot 20 €. Der reguläre Preis liegt bei 25 € (Stand vom 15. Januar 2022 via store.steampowered.com).

Wenn ihr den PC Game Pass besitzt, könnt ihr das Spiel da kostenlos spielen. Macht nicht den Fehler und gebt 10 € für den Game Pass aus.

Pro vs Contra – Wie kommt The Anacrusis an?

Wir haben uns die Bewertungen von Spielern auf Steam angesehen und fassen die wichtigsten Pro- und Contra-Punkte zusammen. Zum aktuellen Zeitpunkt (15. Januar um 10:20 Uhr) gibt es 138 Bewertungen auf Steam, von denen 73 % positiv sind. Das entspricht einer Einordnung auf der Plattform von “Größtenteils positiv”.

Das wird gut bewertet: Die Grafik und der Soundtrack kommen bei den Spielern gut an. Im Zusammenspiel gibt das ein gutes Gefühl während der Action. Die Optik wird dabei als hell, lustig und farbenfroh beschrieben.

Das Gunplay und die Bewegungen sind angenehm schnell, was im Kampf gegen die Zombie-Massen sehr gelegen kommt.

Mit dem Kern des Spieles sind die meisten Bewerter zufrieden. Selbst einige, die eine negative Bewertung abgaben, erklären, dass die Basis des Spiels gut ist.

Was wird schlecht bewertet? In den negativen Bewertungen liest man, dass dem Spiel ein Sinn fehlt. Eine tiefere Story, die einen in die Levelt reinholt und ein Grund, warum man denn jetzt da ist und die ganzen Aliens schnetzelt. So schreibt ein Spieler: “Ich liebe die Sci-Fi und den Weltraum und Aliens, die guten Zielfernrohre auf den futuristischen Waffen und das Umfeld, aber das Spiel fühlt sich wirklich einfach und fade an. Man muss dem Spiel mehr Tiefe verleihen und an der KI arbeiten”

Ist euch The Anacrusis einen Blick wert und werdet ihr es mit euren Freunden anspielen, oder sprechen euch das Gameplay und die Spiele-Vorstellung nicht an?

