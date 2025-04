Horror-Spiel auf Steam macht euch zu Journalisten, die für ein gutes Foto ihre Kollegen opfern

In einem Horror-Spiel auf Steam wird New York von Monstern überrannt. Anstatt dessen Bewohner aus den Klauen dieser Kreaturen zu retten, habt ihr den Auftrag, die besten Fotos zu knipsen. Dafür opfert ihr hin und wieder auch mal eure Kollegen.

Gemeint ist The Headliners: Ein Horror-Spiel auf Steam für bis zu 8 Personen. Erschienen ist das Game am 30. Januar 2025 auf Steam, wo es auch nur 7,79 € kostet und „sehr positiv“ bewertet wird – 85 % der über 4.000 Reviews empfehlen es weiter.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Alles für die Story

Worum geht es in dem Spiel? In Headliners spielt ihr eine Gruppe von Journalisten, die sich auf die gefährlichen Straßen von New York wagen. Dort treiben sich nämlich tödliche Monster umher. Eure Aufgabe als Journalisten ist es, die Vorkommnisse in der Stadt in Bildern festzuhalten – möglichst spektakulären, wohlgemerkt. Schließlich wollt ihr es auf die Titelseite schaffen.

Jeder von euch ist mit einer Kamera ausgestattet und kann Fotos machen

Habt ihr vielversprechende Fotos gemacht, müsst ihr damit auch lebend entkommen

In eurem Unterschlupf überprüft ihr die Bilder und hofft, dass sie es auf die Titelseite schaffen

Jede Expedition verbraucht einen Presseausweis, von denen ihr zu Beginn nur drei habt. Tauchen eure Bilder in den Schlagzeilen auf, bekommt ihr einen weiteren. Wenn ihr also herumalbern wollt, dann seht wenigstens zu, dass dabei ein paar gute Bilder herumkommen.

Für das perfekte Foto werdet ihr hin und wieder auch Opfer bringen. Wird einer eurer Kollegen von einem Monster in Stücke gerissen, ist das natürlich zuerst eine Tragödie – vielleicht ist es aber auch genau das Bild, das euch in die Schlagzeilen bringt.

