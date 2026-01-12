Eine neue Science-Fiction-Serie hat alles, was einen Hollywood-Blockbuster ausmacht – Sie ist ambitionierter als Fallout und Stranger Things

Eine neue Science-Fiction-Serie hat alles, was einen Hollywood-Blockbuster ausmacht – Sie ist ambitionierter als Fallout und Stranger Things

Fans von Science-Fiction dürfen sich im neuen Jahr 2026 freuen, denn ein altbekanntes Franchise kehrt auf Amazon Prime in Form einer Serie zurück. Die Ursprünge davon liegen im Jahr 1994 und beginnen mit einem deutschen Regisseur.

Um welche Serie geht es? Stargate erschien als Film im Jahr 1994 und markierte den Beginn eines Franchise, das drei Kinofilme, fünf Serien, mehrere Dokumentationen, Specials und sogar Videospiele hervorgebracht hat.

Den allerersten Eintrag inszenierte 1994 noch der deutsche Regisseur Roland Emmerich, der heute vor allem für seine überzogenen Katastrophenfilme wie The Day After Tomorrow, 2012, den Alien-Streifen Independence Day oder eine mäßig gelungene Godzilla-Geschichte bekannt ist.

2025 kündigte Amazon an, dass Stargate in Form einer neuen Serie zurückkehren wird. Das letzte Serienprojekt war die Web-Serie Stargate Origins im Jahr 2018. Entsprechend hungrig dürften Fans des Franchise sein, neue Geschichten aus ihrem Lieblingsuniversum zu bekommen.

Strenge Geheimhaltung

Was wissen wir über die Serie? Zur Handlung ist derzeit noch nichts bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass das titelgebende Stargate, also eine Art Wurmloch, durch das quer durch das Universum gereist werden kann, wieder eine wichtige Rolle spielt.

Tatsächlich ist das konkrete Drehbuch derart geheim, dass die Produzenten wohl Methoden anwenden, wie man sie sonst vor allem von großen Hollywood-Filmen kennt. Bei Produktionen wie etwa jenen von Marvel, also beispielsweise dem neuesten Avengers: Doomsday, bekommen die Schauspieler oftmals nur Ausschnitte des Drehbuchs zu lesen. Nämlich jene, in denen ihre Figur auftritt.

Laut dem Schauspieler Michael Shanks, der in Stargate SG-1 den Charakter Daniel Jackson gespielt hat, herrschen bei der neuen Serie ähnliche Umstände. Er selbst ist zwar nicht an der Produktion beteiligt, hat aber von der Arbeit daran erfahren und erzählt im YouTube-Video des Kanals Dial the Gate, dass unter der Fuchtel von Amazon strenge Geheimhaltung herrscht. Die Schauspieler erfahren auch hier nur Teile der Geschichte, um zu verhindern, dass es zu Leaks kommt und Informationen unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit dringen.

Ich weiß nicht, ob es unbedingt die beste Vorgehensweise ist, den Schauspielern nicht wirklich zu sagen, woran sie arbeiten. Als ich in einer Science-Fiction-Serie auf Netflix mitgespielt habe, habe ich das Drehbuch nie gesehen. Ich hatte keine Ahnung, worum es in dieser Serie ging. Wir drehten einfach und ich las nur meine Szenen, die ich eine Woche im Voraus erhielt. Ich erinnere mich, dass ich damals sagte: „Ich kann es kaum erwarten, die Serie zu sehen, um herauszufinden, was wir alle darin machen!”

Michael Shanks

In einer Zeit, in der die Angst vor Spoilern groß ist und auch die Studios genau kontrollieren wollen, welche Infos nach draußen dringen, ist ein solches Vorgehen immer normaler.

Wer ist an der Serie beteiligt? Fans des Franchise dürfte es freuen, dass mit Roland Emmerich ein Veteran zurückkehrt. Zwar fungiert er nicht als Regisseur, sondern als Produzent. In dieser Funktion hat er den kompletten Überblick über die Serie. Neben ihm ist Martin Gero der Showrunner, also der kreative Kopf – er arbeitete vor Jahren bereits an Stargate Atlantis und den nachfolgenden Serien mit, damals im Autorenteam.

Wann genau die Serie bei Amazon Prime Video startet und wer vor der Kamera zu sehen sein wird, ist leider noch nicht bekannt. Die Ambitionen scheinen jedoch groß zu sein, und das müssen sie auch. In einer Zeit voller prestigeträchtiger Serien wie Stranger Things, Fallout oder dem kommenden Spin-off zu Game of Thrones müssen die Studios zeigen, dass sie angesichts dieses hohen Niveaus mithalten können. Mehr zu letzterer Produktion erfahrt ihr auf MeinMMO: Ein Mann, der in Game of Thrones nur 2 Mal erwähnt wird, bekommt jetzt eine ganze Serie

Quelle(n): jeuxvideo.com, Titelbildquelle: MGM
