Alles an der neuen Erweiterung zu ARK macht die Fans wütend: „Das ist widerlich“

ARK: Survival Evolved feiert mit einer neuen Erweiterung den Geburtstag, doch die Fans sind rasend vor Wut und schimpfen über den Trailer.

Was ist das für eine Erweiterung? ARK: Survival Evolved wird im Juni 10 Jahre alt und zum Jubiläum bekommt das beliebte Survival-Game eine neue Erweiterung namens ARK: Aquatica.Der neue DLC soll im Juni 2025 veröffentlicht werden und zu 95 % unter Wasser spielen.

ARK: Aquatica wird allerdings nicht von ARK-Entwickler Wildcard, sondern von dem Publisher SnailGames produziert. Der veröffentlichte am 18. März einen Trailer zu dem DLC, doch der kommt bei der Community des Spiels gar nicht gut an.

Hier könnt ihr den Trailer sehen, aber seid gewarnt: Wenn ihr ARK mögt, könnte euch der Trailer verärgern.

Keine Infos, kein Gameplay, aber ganz viel KI

Wieso sind die Fans so wütend? Der Trailer zu ARK: Aquatica sieht aus, als wäre er nahezu vollständig mit künstlicher Intelligenz generiert und zeigt weder das Gameplay der Erweiterung noch die Map, die der DLC bringen wird.

Insgesamt macht der Trailer auf Fans den Eindruck, als habe der Publisher überhaupt nicht verstanden, weshalb ARK bei ihnen so beliebt ist. Stattdessen wird eine Unterwasserwelt inszeniert, von der jeder ARK-Spieler weiß, dass die gezeigten Aufnahmen definitiv nicht im Spiel entstanden.

Der Trailer sammelte innerhalb eines Tages lediglich 475 „Gefällt mir”-Angaben auf YouTube, obwohl er über 160.000 Aufrufe hat.

„Da ist ein bisschen ARK in eurer KI“

Was genau sagen die Fans? Wir haben euch hier mal ein paar Kommentare auf YouTube herausgesucht, die die Stimmung der Community widerspiegeln.

Syntac: „Das ist widerlich und ihr solltet euch schämen.“

Fire-Ice-GG: „Bitte verkauft das Ark-Franchise an irgendjemand anderen.“

Astromaniac: „Wie lösche ich das Video einer anderen Person aus dem Internet?“

valkymeow: „Da ist ein bisschen ARK in eurer KI“

TheAxeManLP: „Das ist ekelhaft. Ihr habt keinen Bezug zu eurem Publikum.“

Es gibt aber viele weitere Posts und Kommentare dieser Art – egal wo ihr schaut, ob auf YouTube, X oder Reddit.

Auf Reddit gibt es zudem einen Beitrag mit über 2.200 Upvotes, der sagt: „Bitte kauft nicht ARK: Aquatica, für das Wohl des Spiels.“ Ein anderer Post auf Reddit empfiehlt, statt sich mit ARK: Aquatica „ausbeuten“ zu lassen, sollten ARK-Spieler lieber Fan-made Mods wie ARK: Sunken World auf Steam unterstützen.

Ein User in den Kommentaren auf YouTube zeigt zudem Verständnis für Wildcard, dass sie sich schon vor der Veröffentlichung des Trailers von ARK: Aquatica distanziert haben: „Nun, das erklärt den Tweet von Wildcard, dass sie nicht involviert sind.“ Wildcard hat in einem Tweet am 18. März klargestellt, dass SnailGames für die Erweiterung zuständig sei und sie stattdessen an ARK: Survival Ascended und ARK 2 arbeiten: Nach 2 Jahren Schweigen äußern sich die Entwickler zu ARK 2, doch es ist nicht das, was Fans hören wollen