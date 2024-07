Ein Film auf Netflix ist perfekt für Erwachsene, die Fifty Shades of Grey mögen

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

Dieser Mix aus Erotik und der Frage, warum die Protagonisten solch dumme Entscheidungen treffen, könnte Fans von 50 Shades of Grey oder Perfect Addiction gefallen. Bei nur 1,5 Stunden Laufzeit könnte Fans dieser Filme ein unterhaltsamer Abend erwarten. Wer etwas Härteres auf Netflix gucken möchte, der sollte hier reinschauen: Auf Netflix läuft ein neuer Horror-Film ab 18 – Er startet so spannend, dass man es kaum aushält, bis der Typ aus Stirb Langsam 4 alles vermasselt

Was macht der Film richtig? Trotz der großen Kritik gibt es auch Aspekte am Film, die von den Kritikern gelobt werden. Allen voran die beiden Hauptdarsteller Nia Long als Protagonistin und Omar Epps als Stalker. Die Leistung der beiden Schauspieler ist für viele ein Lichtblick.

Was macht der Film falsch? Das wohl Wichtigste an einem Thriller ist die Spannung. Die Atmosphäre, die den Zuschauer festhält. Genau daran scheitert Fatal Affair laut den Kritikern. Trotz der kurzen Länge von nur 1,5 Stunden schafft es der Film Langeweile zu erzeugen. Der Film wirke zu konstruiert. So soll auch mit dem Stalker-Trope wenig Neues gemacht werden.

In ihrem Job trifft sie auf ihren alten Freund David, gespielt von Omar Epps. Zwischen den beiden scheint es auch zu knistern, denn in einer Clubnacht kommen sich die beiden gefährlich nah. Ellie beendet die Affäre aber schnell, doch David ist gefährlicher, als es scheint.

Um welchen Film geht es? 2020 erschien der Film Fatal Affair auf Netflix . Der Film wurde von und exklusiv für den Streamer produziert. Ellie, gespielt von Nia Long, zieht mit ihrem Ehemann in einen neuen Vorort. Ihre Ehe scheint aber nicht so gut zu funktionieren.

Auf Netflix kommen wöchentlich neue Filme und Serien raus, die sich über die Jahre stapeln und in Vergessenheit geraten. Ein Film von 2020 scheint aber der perfekte Erotik-Thriller für Fans von 50 Shades of Grey zu sein.

