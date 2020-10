Was wird gezockt? Fall Guys , Overcooked 2, Worms W.M.D. & SpeedRunners stehen auf dem Programm, wenn Julius und Natascha im Studio an den Start gehen und Fixx und der Heider bei sich zu Hause einsteigen. Für den ultimativen Multiplayer-Chaos- und Wettbewerbsfaktor ist also gesorgt!

Wann geht’s los? Direkt nach React Live startet am Donnerstag um 19 Uhr unsere On-LAN-Party auf Twitch und YouTube – Natascha, Julius, Fixx und der Heider konnten sich jeweils ein Spiel aussuchen, in dem sie die anderen Spieler übertrumpfen oder im Koop begeistern können.

