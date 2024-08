Naruto: Alle 8 Hokage von Konoha im Ranking – Wer ist der stärkste?

Kakashi verlor das Sharingan bevor er Hokage wurde. Das Ganze geschah in der finalen Schlacht gegen Kaguya Otsutsuki. Aber wie man Kakashi kennt, machte er als Naturtalent das Beste daraus und führte das Dorf als Hokage mit all dem Wissen und den Erfahrungen, die er über die Jahre gesammelt hatte.

Aber was Kakashi wirklich stark macht, ist sein unglaublicher taktischer Verstand und seine Fähigkeit, seine Gegner zu lesen wie ein offenes Buch. Selbst in den aussichtslosesten Situationen bleibt er ruhig und findet einen Weg, das Blatt zu wenden.

Was Tsunade wirklich ausmacht, ist ihre unglaubliche körperliche Stärke. Sie ist dafür bekannt, dass sie mit einem einzigen Schlag den Boden aufreißen oder ganze Gebäude in Trümmer legen kann. Tsunade kann ihr Chakra perfekt kontrollieren. Sie ist auch eine herausragende Heilerin und hat die medizinischen Ninjutsu auf ein ganz neues Level gehoben.

Shikamaru hat einen IQ von über 200 und kann haufenweise Strategien pro Sekunde im Kopf durchgehen und daraus die beste Option wählen. Durch seine Beobachtungen und Teilnahme an wichtigen Entscheidungen hat Shikamaru genau verstanden, was es bedeutet, das Dorf zu führen – eine Verantwortung, die er übernommen hat.

My Hero Academia: You’re Next – Der offizielle Trailer zum Anime-Film

Bō: Path of the Teal Lotus lässt euch die japanische Folklore erkunden

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to