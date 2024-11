Naruto: Die 7 stärksten Mitglieder des Uchiha-Clans im Ranking

Izuna starb nach einem Kampf gegen den Senju-Clan an seinen Verletzungen. Laut Tobi opferte Izuna seine eigenen Augen, um Madara zu stärken und dem Clan zu helfen, aber die genauen Umstände sind unklar. Itachi behauptet, Madara habe sie gewaltsam an sich genommen.

Was ist das Mangekyou Sharingan? Das Mangekyou Sharingan ist eine Weiterentwicklung des Sharingans. Dieses spezielle Sharingan kann allerdings nur durch tiefes Trauma oder das Töten eines geliebten Menschen erlangt werden. Es verleiht dem Benutzer mächtige Fähigkeiten wie Amaterasu (schwarze Flammen), Tsukuyomi (ein starkes Gen-Jutsu) und das Susanoo, einen schützenden Chakrageist. Allerdings verliert der Nutzer durch den Einsatz des Mangekyou Sharingans schrittweise seine Sehkraft, was schließlich zur Erblindung führt. Das Ewige Mangekyou Sharingan (EMS ) ist eine Variante, die entsteht, wenn der Nutzer sich das Mangekyou Sharingan eines engen Verwandten implantieren lässt. Dadurch fusionieren die Augen zu einer permanenten Form, die keine Sehkraft mehr einbüßt und noch mächtiger ist.

Fugaku Uchiha, das Oberhaupt des Uchiha-Clans und Vater von Itachi und Sasuke, landet auf dem letzten Platz in unserem Uchiha-Ranking. Fugaku war ein strenger und verantwortungsbewusster Vater, der hohe Erwartungen an seine Söhne hatte. Er war stolz auf ihre Fähigkeiten und lehrte sie Feuer-Jutsus (Katon), insbesondere das Goukakyuu no Jutsu (riesiger Feuerball).

Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

In einem tragischen Wendepunkt der Clan-Geschichte plante Itachi Uchiha, der als loyaler ANBU galt, die Auslöschung seines eigenen Clans, um Konoha vor einem drohenden Putsch zu retten – was schließlich zum Uchiha-Massaker führte.

Doch in Wirklichkeit war es ein strategischer Schachzug, um die Uchihas so weit wie möglich aus dem Zentrum von Konoha zu drängen. Denn die Dorfältesten machten die Uchihas verantwortlich für den Angriff des Kyuubi (Neunschwänzigen).

Spoiler-Alarm: In diesem Artikel lest ihr Spoiler zur gesamten Story von Naruto.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to