Die 5 stärksten Clans von Naruto Shippuden im Power-Ranking

Der Uzumaki-Clan war berühmt für seine meisterhafte Beherrschung von Fuinjutsus, also Versiegelungstechniken. Diese Fähigkeit war so mächtig, dass viele Dörfer große Angst vor den Uzumaki hatten. Mehrere Dörfer beschlossen zusammen, den Uzumaki-Clan und somit auch dessen Dorf Uzushiogakure zu vernichten. Zahlreiche Mitglieder wurden abgeschlachtet und die Überlebenden tauchten unter.

Die Senju waren auch unter dem Namen Der 1000-Hände-Clan bekannt. Denn dieser Clan ist für seine enorme Erfahrung in Nin-Jutsu, Tai-Jutsu und Gen-Jutsu bekannt, was die Mitglieder im Kampf unglaublich vielseitig macht.

Der Senju-Clan zählt zu den mächtigsten und historisch bedeutendsten Clans in der Welt von Naruto. Seine Ursprünge reichen zurück zu Asura Otsutsuki, dem jüngeren Sohn von Hagoromo Otsutsuki. Als Nachkommen von Otsutsuki war der Senju-Clan der einzige Clan, der zur Zeit des Krieges mit dem Uchiha-Clan in Stärke konkurrieren konnte. Die beiden Clans schlossen einen Friedensvertrag und gründeten gemeinsam das Dorf Konohagakure (Konoha).

