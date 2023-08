Neuer Multiplayer im Hello-Neighbor-Universum lässt euch zu kleinen Ingenieuren werden

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Worum geht es? In Hello Engineer seid ihr wieder einmal solo oder gemeinsam mit 3 Freunden auf der Flucht. Diesmal wurdet ihr von eurem gruseligen Nachbarn in einen bizarren Freizeitpark verschleppt aus welchem es zu entkommen gilt. Sammelt Schrott um daraus einzigartige Maschinen zu bauen mit denen ihr den Nachbarn und seine bösen Bots herausfordert. Ob ihr euer Ziel rollend, fliegend oder hüpfend erreicht bleibt dabei eurer Kreativität überlassen.

In diesem Spin-Off der der Gruselspiel-Reihe ist eure Kreativität gefragt. Hier kann euch jede noch so seltsam zusammengebaute Maschine zum Sieg führen. Denn es gilt: solange sie ihre Aufgabe erfüllt, ist eure Kreation ein Erfolg!

