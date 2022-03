Neues Hack’n’Slash sieht aus wie der nächste Geheimtipp auf Steam – Wird von nur einem Deutschen entwickelt

Sprechen euch die Gameplay-Szenen an? Überzeugt euch die Mischung aus Hack’n’Slash und den Rogue-lite-Elementen? Was haltet ihr vom Charakterwechsel?

Gameplay und Optik überzeugen aber zumindest im Trailer. Wir werden das Spiel für euch also weiter im Auge behalten. Aber was haltet ihr von Morbid Metal?

Was zeigt der Trailer? Im Trailer sieht man einige rasante Szenen, die das Kampfsystem vorstellen. Es geht dabei ordentlich zur Sache. Dabei sieht man auch die unterschiedlichen Charaktere in Aktion.

Was ist Morbid Metal? Laut der Steam-Seite handelt es sich um ein Rogue-lite mit Hack’n’Slash-Gameplay, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Als Inspiration für das Action-lastige Kampfsystem dienen dabei Spiele wie NieR: Automata oder Rise of Riots 2, wie der Entwickler Felix „PHO3LIX“ Schade angibt.

