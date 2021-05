Das neue MMORPG Moonlight Sculptor ist ein Hit auf iOS und Android – Das sagen die Spieler dazu

Das sagen die Spieler: Schaut man sich die Bewertungen an, so fällt auf, das viele Spieler die niedliche Grafik und das komplexe Spielsystem loben. Es gibt aber auch Stimmen, die sich am Autoplay stören oder die das Spiel gerne auf Deutsch hätten. Hier ein paar exemplarische Stimmen aus der Community:

Am 25. Mai 2021 erschien hierzulande das putzige MMORPG Moonlight Sculptor auf Android- und iOS-Geräten. Im Play-Store hat das Spiel schnell Top-Wertungen bekommen. Was genau sagen die Spieler zu dem neuen Mobile-MMO aus Korea?

