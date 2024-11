Spieler lieben ein neues Feature in Monster Hunter Wilds, aber fragen sich: Wofür ist das eigentlich gut?

In Monster Hunter Wilds wird es das erste Mal ein neues Feature geben. Das begeistert einige Fans, aber andere fragen, was der Sinn dahinter ist.

Was ist das für ein Feature? In Monster Hunter Wilds könnt ihr erstmals mit zwei Waffen im Gepäck auf die Jagd gehen. In den Vorgängern war es nur möglich, eine einzige Waffe mitzunehmen. Wolltet ihr die Waffe wechseln, musstet ihr ins Camp zurück und an der Ausrüstungstruhe eine andere Waffe anlegen.

In Monster Hunter Wilds wird es möglich sein, direkt zwei Waffen mitzunehmen. Dabei ist es egal, ob sie vom selben Waffentyp sind oder nicht. So könnt ihr genauso gut zwei Langschwerter mitnehmen wie einen Bogen und einen Hammer. Diese könnt ihr dann innerhalb der Welt wechseln, ohne in ein Camp zurückkehren zu müssen.

Ein Feature, viele Möglichkeiten

Was denkt die Community? Auf reddit diskutieren die Spieler in verschiedenen Threads, was wohl der gedachte Nutzen für dieses Feature ist und wie man es sinnvoll einsetzen kann. So teilt der User „NoSeaworthiness7490“ in seinem Thread auf reddit, dass er sich keine Situation ausdenken könne, in der ihm diese Mechanik einen richtigen Vorteil bringen würde.

In den Kommentaren finden sich viele verschiedene Ansätze und Ideen der Community. Die Spieler sind begeistert von den neuen Möglichkeiten und freuen sich schon darauf, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Die häufigsten sind hier einmal zusammengefasst:

Um Waffen mit verschiedenen Reichweiten mitzunehmen

Um nahtlos auf verschiedene Monsterschwächen mit den entsprechenden Elementen und Statusveränderungen einzugehen, ohne zwischendurch wieder ins Lager zu müssen

Um zwei Waffentypen mitnehmen zu können, die man beide gern spielt

Um verschiedene Waffen zum Brechen und Sammeln bestimmter Monsterteile mitzunehmen

Um etwas mehr Spielraum in den Builds zu haben

Um eine schnelle, leichte und eine schwere, kraftvolle Waffe dabei zu haben

Um eine Waffe mit Buffs und eine mit Schaden zur Verfügung zu haben

Um fliegende Monster mit reichweitenstarken Waffen herunterzuholen und mit Nahkampf-Waffen Schaden zu machen

Um zwischendurch bei Langeweile variieren zu können

Zusätzlich werden verschiedene Waffenkombinationen diskutiert. So wird etwa eine Kombination der Insektengleve mit einem Bogen oder Doppelklingen empfohlen, da sich der Spielstil und die passenden Rüstungen ähneln.

Gibt es Gegenstimmen? Nicht alle sind davon überzeugt, dass sich das neue Feature lohnt. Manchen fehlt dadurch ein wenig das „Vorbereitungsgefühl“, das die anderen Teile von Monster Hunter für sie ausmachte. Durch die Neuerung sind Jäger nicht mehr so stark gezwungen, ihre Jagd gut zu planen. Zusätzlich wird häufig das Argument gebracht, dass jede Waffe für sich allein auch gut funktioniert.

Das Feature wird im Gameplay nicht zwingend notwendig sein. Dadurch ist eine Nutzung optional und Spieler können für sich selbst entscheiden, ob es ihnen Vorteile bringt oder ob sie „oldschool“ mit einer Waffe spielen wollen, ohne im Kampf zu wechseln.

