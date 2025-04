Spieler will jede Waffe in Monster Hunter Wilds lernen, eine durchkreuzt seinen Plan direkt

In Monster Hunter Wilds gibt es 14 Waffen, mit denen ihr euch auf Kreaturen-Jagd begeben könnt. Die verschiedenen Waffen bieten viele Möglichkeiten zum Kämpfen und jeder Spieler hat seine eigenen Favoriten. Ein Spieler wollte alle Waffen lernen, doch eine besondere hat seinen Plan durchkreuzt.

Um welche Waffe geht es? Auf Reddit postete der User irgama, dass er versucht hat, alle Waffen zu lernen, die er bisher nicht kannte. Das waren die Gewehrlanze, das Schwert und Schild, das Langschwert, die Insektenglefe und das Jagdhorn.

Als Erstes probierte er die Gewehrlanze im Low-Rank aus, doch die hat bei ihm nicht richtig gezündet, obwohl er sie unbedingt lieben wollte. Danach wollte er das Schwert und Schild lernen und er wurde erleuchtet.

Die Waffe zerstörte seine Sicht auf die anderen Waffen. [Schwert und Schild] in Wilds zu spielen, ist mit der größte Spaß, den ich jemals in einem Monster-Hunter-Spiel hatte. Ich liebe dieses Ding.

Er erklärt weiter, dass er die Glefe und das Horn zwar ausprobiert hat und mochte, doch keine andere Waffe gab ihm das Gefühl wie das Schwert und Schild. Bei jeder anderen Waffe denkt er sich nur: Dieser Kampf würde mit [Schwert und Schild] so viel mehr Spaß machen.

Sein Plan, den Rest des Arsenals zu lernen, wurde durch das Schwert und Schild verursacht. Er ist nicht der Einzige, der sich in die Waffe verliebt hat.

Schon am 04.04.2025 könnt ihr euch dem Mizutsune stellen:

Einige Spieler sind dem Schwert und Schild absolut verfallen

Was sagt die Community zur Geschichte des Spielers? Unter dem Post mit fast 1000 Upvotes und fast 400 Kommentaren (Stand: 03.04.2025, 15:19 Uhr) finden sich einige Spieler, die die Liebe des Users teilen.

Relevant-Honeydew-12 (via Reddit) ist zwar selbst ein Bogen-Spieler, doch er liebt es, seinem Sohn beim Spielen mit dem Schwert und Schild zuzusehen.

Accomplished-Kick122 (via Reddit) hält sich für keinen guten Spieler und nutzt das Schwert und Schild häufig, weil er die Attacken der Monster nicht vorhersagen kann. Mit der Waffe kann er sie aber gut blocken.

Khyldr (via Reddit) teilt die Meinung des Thread-Erstellers. Er findet zwar nicht, dass es das beste Ding aller Zeiten ist , aber wenn er mal eine andere Waffe spielt, fängt er direkt an, das Schwert und Schild zu vermissen.

Es finden sich aber auch Spieler, die ein solches Gefühl für andere Waffen wie Lanze oder Morph-Axt empfinden.

Was macht die Waffe so gut? Schaut man sich die Tier-List zu Monster Hunter Wilds an, dann sieht man, dass es nicht die stärkste Waffe im Spiel ist, aber das Schwert und Schild hat kaum Schwächen. Durch den perfekten Block kann man starke Angriffe kontern und man ist dabei noch sehr mobil und hat schnelle Attacken. Hinzu kommt eben, dass die Waffe in Wilds auch einen guten Schadens-Output hat.

Es ist nicht nur eine perfekte Waffe für Anfänger, sondern auch eine gute Wahl in fast jeder Situation.

Bei welcher Waffe geht es euch so? Oder seid ihr Spieler, die ständig neue Waffen ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Schon am 04. April 2025 können sich Spieler auf neue Inhalte in Monster Hunter Wilds freuen. Dann erscheint Title Update 1: Monster Wilds bekommt sein 1. großes Title Update und wir bekommen genau das, was wir alle wollten