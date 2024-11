Kann ich Monster Hunter Wilds spielen, wenn ich schlecht in Monster Hunter bin? Community gibt Antworten

Ein Spieler auf Reddit steht vor einem Dilemma: Ihm liegt das Konzept von Monster Hunter Wilds, allerdings findet er, dass er in Spielen von Monster Hunter unglaublich schlecht ist. Er fragt sich, ob er den neuen Titel überhaupt kaufen soll, wenn er im Vorgänger schon nicht weiterkommt. Die Community hilft ihm bei seiner Frage.

Was genau ist das Problem des Users? User Andrest65 wendet sich in seinem Thread via Reddit an die Community. Er schildert, dass er Monster Hunter schon immer interessant fand und die Idee, gegen riesige Monster zu kämpfen und sie zu jagen, sehr liebe. Allerdings habe er ein Problem: Er sei ein totaler Versager, was Monster Hunter angeht.

Er habe zwar auch Alternativen wie Wild Hearts gespielt und sei damit auch gut klargekommen – aber zu Monster Hunter Rise finde er keinen Zugang. Bereits die ersten paar Monster machten ihm laut eigener Aussage Probleme und es sei etwas an Monster Hunter, was er irgendwie nicht zu überwinden scheint. Trotzdem würde er gern Monster Hunter Wilds spielen und sei sich nun nicht sicher, ob er als „Noob“ das Game überhaupt spielen könne.

Eine Leidenschaft, die antreibt

Was rät ihm die Community? Die Fans in den Kommentaren versuchen ihm seine Sorge zu nehmen. Es spiele keine Rolle, ob man gut sei oder nicht. Solange man Gefallen am Spielprinzip an sich habe, würde man automatisch irgendwann besser werden und weiterkommen – das sei der ganze Spaß bei Monster Hunter:

SuperbTruth2621 ermuntert dabei via Reddit: „[ … ] wenn du Spaß daran hast, wirst du dich mit der Zeit natürlich auch verbessern, denn deine Leidenschaft für das Spiel wird dich antreiben.“

IcePopsicleDragon (via Reddit) bestätigt ebenfalls: „Ja, am Anfang sind alle schlecht, aber irgendwann klappt es.“

Viele Kommentatoren bestärken Andrest65 darin, es einfach weiter zu versuchen, solange er Spaß daran hätte. Einige geben ihm auch hilfreiche Tipps mit, mit denen er den Zugang vielleicht leichter findet. So schlagen sie ihm folgende Dinge häufiger vor:

Verschiedene Waffen zu testen, denn nur weil die eine nicht zum eigenen Spielstil passt, heißt es nicht, dass eine andere nicht funktionieren kann

Viel Zeit im Trainingsraum oder beim Jagen kleiner Monster zu verbringen und zu experimentieren

Mit Freunden zu spielen, die ihm Tipps geben können

Abzuwarten, bis es eine nächste Beta oder Demo gibt, um spezifisch Monster Hunter Wilds mit seinen Neuerungen noch einmal zu testen

Ebenso wird ihm von vielen empfohlen es, statt mit Monster Hunter Rise, einmal mit Monster Hunter World zu versuchen.

Warum Monster Hunter World? Monster Hunter World bietet die Möglichkeit, mit verschiedenen Waffen- und Rüstungssets den Einstieg zu erleichtern. So könnt ihr entweder mit dem Wächter-Set oder dem Verteidiger-Set mit den dazugehörigen Waffen starten.

Diese Sets verzeihen mehr Fehler und machen ein Experimentieren einfacher. Die Waffen machen deutlich früher im Spiel mehr Schaden, die Rüstungen verhindern, dass der Jäger zu schnell das Zeitliche segnet. Dadurch können Neulinge einfacher schauen, welche Waffenart ihnen liegt und das Spielprinzip leichter kennenlernen.

Der „Boost“ reicht bis zur Erweiterung Iceborn, sodass die Spieler jederzeit während des Hauptspiels selbst entscheiden können, ob sie die „wahre“ Herausforderung möchten oder lieber noch etwas vereinfachtes Gameplay genießen. Dadurch ist gerade Monster Hunter World besonders zugänglich und anfängerfreundlich.

Ob diese Art Ausrüstung für Monster Hunter Wilds zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, sodass auch hier der Einstieg für Neulinge erleichtert wird. Ein Ausrüstungsteil, das zurückkehrt, ist allerdings schon sicher und nicht alle sind davon begeistert: Mäntel kehren in Monster Hunter Wilds als Ausrüstung zurück, doch nicht alle sind glücklich darüber