Schwert & Schild klingt nach der langweiligsten Waffe in Monster Hunter Wilds – ist es aber nicht

Der Waffentyp Schwert & Schild wird auch zum Release von Monster Hunter Wilds auf Steam und PS5 wieder mit dabei sein: Und die Fans freuen sich bereits darauf.

Um welches Spiel geht es hier? Monster Hunter Wilds ist ein von Capcom entwickeltes Action-RPG, in dem ihr euch allein oder mit anderen auf die Jagd nach großen Monstern, schicker Kleidung und abgedrehten Waffen begebt.

Monster Hunter Wilds soll im Jahr 2025 auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen, ein genaues Datum ist bislang nicht bekannt.

Um den Fans aber die lange Wartezeit erträglicher zu machen, veröffentlicht Capcom zu allen Waffen im Spiel kurze Trailer. In diesen stellen sie kurz und knapp die Gameplay-Mechaniken und möglichen Kombos der einzelnen Waffengattungen vor.

Den Trailer zu Schwert & Schild seht ihr hier:

Altbewährt hält besser

Was können Schwert & Schild? Dieser Waffentyp ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive grundsolide: Der Schild ist zwar primär zur Verteidigung da, ihr könnt damit aber auch ordentlich zuschlagen. Zudem bleibt ihr mit Schwert & Schild sehr manövrierfähig und könnt bestimmte Items auch bei gezogener Waffe benutzen.

Man könnte meinen, dass dieser Waffentyp neben so extravaganten und vielseitigen Alternativen wie der Energieklinge langsam alt aussieht. Was macht also den Reiz der Waffe aus?

Schwert & Schild sind zwar leicht zu lernen, bleiben aber trotzdem die ganze Zeit über spannend. Da ihr euren Schild nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Angriff benutzen könnt, hat dieser Waffentyp eine Vielzahl an Kombos anzubieten.

Um einen YouTube-Kommentar zu zitieren, der den Reiz dieses Waffentyps perfekt in Worte gefasst hat:

„Schwert & Schild ist wie ein einfacher Pinsel, jeder kann ihn in die Hand nehmen und ein Strichmännchen malen. Man kann ihn aber auch benutzen, um die Sixtinische Kapelle zu bemalen, wenn man sein wahres Potenzial gemeistert hat“

Schwert & Schild sind alte Bekannte unter den Monster-Hunter-Waffen und haben definitiv ihre Fans. Solltet ihr euch jedoch nicht dazuzählen, so bietet Monster Hunter Wilds immer noch eine große Auswahl unterschiedlicher Waffentypen. Eine erste Übersicht bekommt ihr hier: Alle 14 Waffentypen aus Monster Hunter Wilds im Überblick