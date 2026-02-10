Hardcore-Community von Monster Hunter Wilds überschlägt sich vor Freude zur neuen Roadmap: Die schwersten Monster kommen

Monster Hunter Wilds bekommt in diesem Jahr neue Updates, über die sich vor allem die Jäger freuen können, die bereits im Endgame-Content angekommen sind. Es kommen die bislang stärksten Monster ins Spiel.

Was ist das für ein Update? Auf dem PlayStation-Blog stellt Monster Hunter Wildes die kommenden Inhalte bis zum 19. März 2026 vor. In regelmäßigen Abständen wird es neue Eventquests geben. Zum Ende hin erwartet die Jäger sogar eine kostenlose Herausforderungsquest, in der der Kampfgehärtete Arkveld erscheint.

Noch spannender ist allerdings der Inhalt aus Update Ver. 1.041, der am 18. Februar von all denjenigen absolviert werden kann, die bereits den Jäger-Rang 100 erreicht haben. Sie können nämlich ab diesem Datum neue Monster mit der Schwierigkeit von 10 Sternen bezwingen.

In einer neuen Quest taucht erstmals der Kampfgehärtete Arkveld auf, das Titelmonster von Monster Hunter Wilds. Er muss als erstes Monster zusammen mit allen besonderen Umgebungsquests bezwungen werden, damit die neuen 10-Sterne-Monster in einer optionalen Jäger-Quest auftauchen.

Die Roadmap mit den Inhalten könnt ihr euch hier ansehen:

Die Inhalte für Februar und März 2026.

Als Belohnung winken alte Amulette, die die Chance haben, in seltene Talismane umgewandelt zu werden. Sie können zum Verstärken von Gogma-Artian-Waffen verwendet werden.

Hinzu kommt, dass es neue Gegenstände gibt, die von der Community selbst designt wurden. Zum einen wird es ein neues Großschwert namens Scherbenseele geben, das aussieht, als würde es jeden Moment zersplittern. Auch einen süßen Anhänger namens „Heißhungerattacke“ wird es ab dem 18. Februar im Spiel geben.

Auch an eine Kollaboration mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wurde gedacht. Es wird neue Kostüme und Nebenmissionen geben, die euch an das storygetriebene Spiel erinnern werden.

Community plant ihren Urlaub rund um die neuen Updates

Wie reagieren die Fans auf die Roadmap? In den sozialen Medien liest man überwiegend begeisterte Reaktionen aus der Community. Die User auf Reddit schreiben, dass sie etwas Abwechslung im Endgame gut fänden. Auch auf X habe ein User die Ankündigung der 10-Sterne-Monster kalt erwischt. Er freue sich auf das Update.

In einem anderen Thread schreibt ein Jäger, dass er endlich seinen Urlaubsplan kenne. Damit deutete er an, dass er seinen Urlaub wohl rund um die Updates planen wird, um die neuen Inhalte zocken zu können.

Zudem freuen sich einige User, dass endlich Beschwerden der Community bezüglich Dekorationen gefixt wurden. Sie besprechen jetzt schon, wie man die neuen Talismane am besten farmen könnte.

Es gibt aber auch vereinzelt Kritik: Alle bisherigen Talismane und Waffen würden als totaler Müll enden, so ein User auf X. Allerdings sei das völlig normal und ein Routineprozess in Monster Hunter, der mit jedem Update kommt.

Zuletzt gab es Kritik an der Performance von Monster Hunter Wilds. Mit der Ankündigung der Roadmap sind diese kritischen Stimmen allerdings nahezu verstummt, da einige der Probleme behoben wurden. Was das Problem war, könnt ihr im folgenden Artikel nachschauen: Weil Capcom die Performance von Monster Hunter Wilds nicht in den Griff bekommt, droht ein Spieler, das Problem selbst zu lösen