Die Verantwortlichen von Capcom warnen in einer neuen Nachricht an die Community davor, Anpassungen an den Quests von Monster Hunter Wilds vorzunehmen.

Warum warnen die Entwickler? Cheats, Hacks und Mods in Monster Hunter Wilds bleiben ein rege diskutiertes Thema. Jetzt erklären die Entwickler auf der offiziellen Webseite des Spiels, dass einige Spieler offenbar unerlaubte Modifizierungen an Spieldaten für hochrangige Umgebungen, Felderkundungen und vergleichbare Inhalte vorgenommen haben (via monsterhunter.com).

Vor allem vor der Anpassung von Quests warnen die Devs: „Modifizierte Daten können das reguläre Gameplay behindern und sogar zur Unspielbarkeit des Spiels führen.“ Die Empfehlung von Capcom: „Wenn ihr bei einer Quest den Verdacht habt, dass sie modifiziert sein könnte, spielt sie bitte nicht beziehungsweise brecht sie unverzüglich ab.“

Hier der Trailer zum ersten Content-Update von Monster Hunter Wilds:

Verschärfte Maßnahmen gegen Cheater

Wie erkennt man modifizierte Quests? Die Quest-Mods zielen offenbar meist darauf ab, die Zahl der Monster sowie Bonus-Belohnungs-Slots zu erhöhen. Aufträge, die nicht den üblichen Bedingungen entsprechen, sollte man in jedem Fall meiden oder diese unverzüglich verlassen und das Spiel beenden, ohne zu speichern.

Im Zuge der Warnung betonen die Entwickler, dass betrügerisches Verhalten gegen die Nutzungsvereinbarungen von Monster Hunter Wilds verstößt. Permanente Bannstrafen können das Ergebnis sein, und das auch, wenn man nur an so einer Quest teilgenommen hat.

Weiterhin erklären die Verantwortlichen von Capcom, dass man mit zukünftigen Updates weitere Maßnahmen zur Ermittlung von Usern implementieren möchte, die unerlaubte Modifizierungen an Spieldaten vorgenommen haben, um andere Spieler vor solchem Verhalten besser schützen zu können.

Wie krass sich Cheats und Mods in Monster Hunter Wilds auswirken können, zeigen die Ranglisten-Rekorde. Ganz oben tummeln sich vermehrt Spieler, die schneller Maulschellen verteilen, als Lucky Luke schießen kann. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht? Wer ganz vorn in der Rangliste von Monster Hunter Wilds stehen will, muss Rathian und Co. in Millisekunden besiegen