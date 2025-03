Euer kuscheliger Katzen-Begleiter in Monster Hunter Wilds ist eigentlich ein erwachsener Mann mit einem coolen Job

In Monster Hunter Wilds begleiten euch katzenartige Wesen, die Palicos. Doch hinter diesen süßen Begleitern, die euch heilen und mit euch quatschen, stecken eigentlich erwachsene Männer.

Was sind Palicos? Die Palicos sind eure ständigen Jagdgefährten. Sie begleiten euch auf Quests, lenken riesige Monster ab und sorgen dafür, dass ihr im Kampf nicht so schnell das Zeitliche segnet. Im Zelt kuscheln sie sich an euch, albern herum und haben zwischendurch eigene Quests, in denen sie neue Dinge ausprobieren wollen.

Falls euch die Palicos durch ihre Gestik und ihr Verhalten menschlich vorkommen, liegt das an einem ganz bestimmten Grund. Denn hinter den katzenartigen Begleitern stecken Schauspieler, die den Tierchen ihre Bewegungen verleihen. Obendrauf sprechen sie jetzt auch eure Sprache – das könnt ihr aber mit einer Einstellung ändern.

Auch ein paar der riesigen Monster wurden durch Menschen für Monster Hunter Wilds aufgenommen:

Wer steckt hinter den Palicos? Hinter den Palicos und ihren Bewegungen stecken tatsächlich echte Menschen. Somit werden nicht nur die Jäger von Motion-Capture-Schauspielern in Monster Hunter Wilds dargestellt, sondern auch eure katzenartigen Begleiter und sogar ein paar der Monster.

Ein YouTube-Video von PlayStation Access zeigt ab Minute 00:42, wie ein erwachsener Mann in die Rolle eines Palicos schlüpft: Er hüpft herum, putzt sich, wackelt mit den Armen und jagt einer Vitalitätswespe hinterher:

„Ich will dafür bezahlt werden, eine Katze zu spielen“

Wie kommt das bei der Community an? Unter dem YouTube-Video loben mehrere Nutzer besonders die Arbeit des Palico-Schauspielers. Ein User schreibt: „Der Palico, der auf die Vitalitätswespe zuspringt, um sie zu fangen, macht mich einfach glücklich.“ Und waikikil5205 findet den Palico „wholesome.“ Der Nutzer ocksahlnestreves6139 meint, dass der „Palico-Typ“ wirkt, als müsse er sich das Lachen verkneifen.

In einem Beitrag auf Reddit schreibt DragonLovin: „Das sieht so spaßig aus. Als Kind habe ich so einen Quatsch mit meinen Freunden gemacht – und du willst mir sagen, dass ich mich jetzt beruflich als riesiges, albernes Monster ausgeben kann??“ Auch Nonagatha findet, dass das nach viel Spaß aussieht und meint: „Ich will Mo-Cap für Monster machen!“

Viele scheinen den Job des Palico-Darstellers ziemlich erstrebenswert zu finden. boffer-kit schreibt: „Gott, ich wünschte, ich würde Vollzeit dafür bezahlt, eine Katze zu spielen.“ Und CowCluckLated meint: „Das Mocap-Team dieses Spiels ist einfach unglaublich talentiert. Es macht so viel Spaß, ihnen zuzusehen.“

Die Palicos sind ein fester Teil eurer Einheit in Monster Hunter Wilds. Sie sind knuffig, unterhaltsam und helfen euch aus der Patsche, indem sie euch heilen oder die Aufmerksamkeit eines Monsters auf sich lenken. Neben den Palicos gibt es weitere Charaktere, die euch auf euren Abenteuern in dem Spiel begleiten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle wichtigen Charaktere in der Liste