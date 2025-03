Jäger aus Monster Hunter Wilds mit Stufe 100+ stören gezielt Fang-Quest im Niedrigrang – Spieler geben Tipps, wie man sich schützt

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

Statt dabei zu helfen, das Monster zu schwächen und in eine Falle zu locken, schleuderten sie Dung auf das Tier, um es immer wieder und wieder zu verscheuchen. Als es keine Mistkugeln mehr gab, nutzten sie Fassbomben, um den Auftrag zu torpedieren. Ein gezielter Fang war so nicht möglich.

Was ist das für eine Erfahrung? Auf Reddit berichtet doomcomplex , dass er nach dem Abschluss vom Story-Modus noch eine letzte Quest absolvieren wollte, bevor er vorhatte, in den Hochrang zu wechseln . Das Ziel des Auftrags: Er soll ein Yian Kut-ku fangen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to