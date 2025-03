Monster Hunter Wilds Monster Fluid: So kommt ihr an das Material

Pokémon GO hat die neue Jahreszeit in einem Trailer vorgestellt. Welche Pokémon sind dabei?

Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Pokémon GO Tour 2025: So geht es an Tag 2 weiter

Pokémon GO: Das steckt in der neuen Season Mächtig und Meisterhaft

Ihr seid ganz neu in Monster Hunter Wilds oder schon erfahrene Jäger? In unserer Übersicht haben wir alle Guides für euch, von allgemeinen Informationen über Einsteiger-Tipps bis hin zu Tricks, die euch das Leben einfacher machen. Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Mit der Quest „Buggin’ in the Desert“ lässt sich schnell Monster Fluid sammeln. Dafür müsst ihr 12 Bulaqchis besiegen. Ihr erhaltet das Material zwar nicht durch das Zerlegen des Monsters, habt aber eine Chance von 30 %, es als Target Reward zu erhalten.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Das Zerlegen eines Nerscylla-Hatchlings gibt euch zudem ein garantiertes Monster Fluid. Welche Monster euch Monster Fluid droppen könnt ihr euch in den jeweiligen Einträgen in eurem Monster Field Journal nachlesen.

Monster Fluid ist ein Material, das ihr in Monster Hunter Wilds benötigt, um Waffen zu verbessern oder Rüstungen herzustellen. MeinMMO erklärt euch, wie ihr an die Flüssigkeit kommt.

