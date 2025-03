99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Auf diversen Community-Plattformen von Steam und Co. taucht dennoch immer wieder dieselbe Frage auf: Sind Mods erlaubt? Die Diskussionen zu den jüngsten Sperren (via Reddit ) zeigen, dass es ganz unterschiedliche Ansichten und Antworten sowie noch viele weitere Fragen zu dem Thema gibt.

Wie steht Capcom offiziell zu Mods? In den Nutzungsvereinbarungen von Monster Hunter Wilds (via monsterhunter.com ) heißt es offiziell:

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Was die gebannten Spieler offenbar gemeinsam haben: Sie sollen eine Modifikation genutzt haben, mit der man sich eigentlich kostenpflichtige DLC-Inhalte ohne den Kauf freischalten kann. Sie haben also nicht nur ihre Spielerfahrung angepasst, sondern sind Capcom quasi ans Geld gegangen – und haben so offenbar eine klare Grenze übertreten.

Was ist das für eine Grenze? Im Netz machen derzeit Berichte die Runde, dass die Accounts diverser Spieler von Monster Hunter Wilds aufgrund der Nutzung von Mods permanent gesperrt worden sein sollen (beispielsweise via 80.lv ). Eine Wiederherstellung sei nicht möglich.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to