Blinder Spieler hat über 800 Stunden in Monster Hunter World – Jetzt wollen Dutzende mit ihm zocken

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Wie reagiert die Community? Sein Aufruf findet unter den Fans großen Anklang. Viele sprechen ihm dafür Bewunderung aus, dass er es trotz seiner großen Einschränkung geschafft hat, in Monster Hunter World ein Zuhause gefunden zu haben und würden sich freuen, ihn auf seiner Reise in Monster Hunter Wilds zu begleiten.

Im neusten Video erhaltet ihr nicht nur Einblicke in die Lore, sondern auch in einige neue Inhalte:

Trotzdem habe er rund 800 Stunden in Monster Hunter World verbracht und freue sich auch schon sehr auf den Release von Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025. Diese habe er vor allem gemeinsam mit seinem Bruder bestritten, doch der hat wohl keine Lust, den neuen Titel zu spielen.

Welche Geschichte teilt der Spieler? User BlindAaron erzählt in seinem Thread auf Reddit , dass er medizinisch gesehen fast blind ist. Auf seinem linken Auge sehe er gar nichts mehr und auf dem rechten lediglich so, als würde man durch eine Rolle Toilettenpapier schauen.

