Entwickler von Monster Hunter Wilds erklären, warum es keinen neuen Waffentyp gibt

Weiter führt er fort, dass es ihnen bei der Entwicklung eines Spiels immer um das Gesamtkonzept und vor allem auch um das Spielgefühl jeder einzelnen Waffe ginge. Der Fokus läge also vor allem darauf, Spielern ein verbessertes Spielgefühl zu bieten, weshalb es nicht so einfach sei, eine Waffe zu entwerfen, die zu den vorhandenen in diesem Teil passen würde.

Wenn wir mit der Entwicklung von Spielen wie World und kürzlich Wilds beginnen, überlegen wir immer, ob es an der Zeit ist, einen weiteren Waffentyp hinzuzufügen. Es ist nicht aus irgendeinem Grund vom Tisch, es ist nur so, dass wir uns bei den letzten Titeln nie wirklich dafür entschieden haben, dass wir das wollen.

Welche Gründe haben die Entwickler? Im Interview mit PCGamesN werden Game Director Yuya Tokuda und Produzent Ryozo Tsujimoto gefragt, ob es jemals eine 15. Waffe zur Auswahl geben wird. Zwar gab es im MMORPG Monster Hunter Frontier einmal den Ansatz, mit Tonfas und Magnet Spikes neue Waffen einzuführen, seither sind sie allerdings in keinem weiteren Spiel aufgetaucht (via monsterhunter.fandom.com ).

Wie zu jedem neuen Titel der Reihe wird auch zum Release von Monster Hunter Wilds die Frage wieder laut, ob es jemals einen neuen Waffentypen geben wird, der neben den 14 Dauerbrennern Platz nimmt. Doch auch im neuen Teil wird es keine neue Waffe geben. In einem Interview mit PCGamesN erklären die Entwickler, warum das so ist.

Welche Waffentypen gibt es in Monster Hunter Wilds? In Monster Hunter Wilds gibt es die bewährten 14 Waffentypen, die die Reihe rund um die Monsterjäger bereits seit vielen Jahren begleiten. Das umschließt eine große Auswahl von brachialen Hämmern über schnelle Doppelklingen bis zu Bogengewehren und bietet vielen Spielertypen ein passendes Jagdwerkzeug. Eine volle Übersicht über die Waffen findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle 14 Waffen im Überblick

In Monster Hunter Wilds ziehen die bewährten Waffentypen wieder ein. Wie zu jedem neuen Teil der Reihe wird auch hier wieder die Frage laut, ob es jemals einen neuen Waffentypen geben wird. Nun äußern sich die Entwickler dazu, warum das nicht so einfach ist.

