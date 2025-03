Spieler erreichen in Monster Hunter Wilds den maximalen Jägerrang in Rekordzeit – Wie ist das möglich?

Monster Hunter Wilds ist seit knapp über einer Woche für alle spielbar. Nun zeigen sich erste Spieler, die es in Rekordzeit geschafft haben sollen, den maximalen Jägerrang zu erreichen. Das führt zu Spekulationen in der Community, wie das Ganze möglich sein kann.

Was haben die Spieler genau erreicht? Auf X finden sich immer mehr japanische Spieler, die stolz ihr Jägerprofil zeigen. Darauf zu sehen ist der maximale Jägerrang von 999 sowie häufig die Spielzeit sowie Anzahl verschiedener Monster oder aller Missionen:

So teilt User @xtk_q_ via x.com seine Errungenschaft von JR 999 in rund 134 Stunden und 1776 Quests.

User @AfxiqMHW postet stolz via x.com eine ähnliche Spielzeit von rund 135 Stunden mit 1992 Missionen.

@SoR4Ko teilt zwar via x.com seine Spielzeit nicht, dafür aber eine Gesamtmenge von 1836 Quests, um sein Ziel zu erreichen.

Auf X finden sich viele weitere japanische Spieler, die Ähnliches erreicht haben wollen. Ihre Errungenschaften führen in der Community zu einer ausufernden Debatte. Denn grundsätzlich ist das Spiel erst seit knapp über einer Woche draußen – 7 Tage entsprechen rund 168 Stunden und die geteilten Posts stammen jeweils vom 07. März 2025.

Denn die Fans stellen sich die Frage, wie sie das in so geringer Zeit geschafft haben können, während sich andere ehrgeizige Grinder mit einer Spielzeit von rund 100+ Stunden weit unter diesem Rang befinden (via Reddit). Dabei haben sie einige Gedanken und Ideen.

Unglaubliche Geschwindigkeit?

Welche Theorien haben die Fans? Viele Fans bezweifeln, dass es in dieser Zeit möglich ist, Jägerrang 999 zu erreichen. Auf Reddit führen sie deshalb etliche Überlegungen und Diskussionen, ob und wie das ohne Cheats oder Mods zu verwenden möglich sein kann.

Dabei haben sie einige spezielle Theorien:

Der Account wurde von mehreren Leuten gleichzeitig genutzt

Sie könnten Quests mit hohem XP-Output ausnutzen, indem sie beispielsweise Monsterjagden mit zwei gehärteten Gegnern mit einer Jagdzeit von 1 bis 2 Minuten spammen.

Sie könnten vielen Jagden gejoined sein, kurz bevor das Ziel erledigt wurde.

Sie könnten als Gruppe agiert haben, um den XP-Output zu maximieren und sich passende Jagden zu teilen.

Die Community vermutet vor allem Gruppenarbeiten, um die Erfahrung möglichst schnell und effizient zu maximieren und dabei wenig Zeit zu investieren. Viele vermuten jedoch auch die Nutzung von Cheats und Mods, wie beispielsweise solche, die den JR schneller steigen lassen. Einige Kommentare unter den jeweiligen Posts der Spieler auf X bestätigen zumindest in Teilen diese Annahme (via x.com).

Die wohl wahrscheinlichste Theorie deckt sich auch mit der Annahme, dass hier in effizienten Gruppen gearbeitet wurde. So gibt es gerade unter den japanischen Spielern optimierte Gruppen, die sich auf schwere Bogengewehre spezialisieren und so optionale, hochrangige Quests in unter 2 Minuten abschließen, wie es beispielsweise bei YouTube zu sehen ist.

Doch selbst mit dieser Taktik ist ein Erreichen des maximalen Jägerrangs in so kurzer Zeit wirklich sportlich. Auch ist nicht ganz klar, ob die entsprechenden Spieler eventuell bereits vor Release Zugang zum Spiel hatten. Bisher hat sich keiner der japanischen Spieler dazu geäußert, wie er das Ganze so schnell erreichen konnte.

Wie sie diese Errungenschaft also tatsächlich erreichen konnten, bleibt vorerst ein Mysterium. Wenn ihr es mit den bisherigen Communitytheorien selbst einmal versuchen wollt, solltet ihr euch also eine gute Gruppe mit ehrgeizigen Mitjägern suchen.

Seid ihr noch gar nicht im Endgame angekommen, um euch über so etwas Gedanken zu machen, haben wir hier einen Beitrag für euch, worauf ihr euch einstellen könnt: Monster Hunter Wilds: Guide zum Endgame – Ziele und was euch erwartet