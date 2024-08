Mit dem Jagdhorn lässt euch Capcom das neue Monster Hunter Wilds als Barde durchspielen 

Das Jagdhorn ist wohl eine der skurrilsten Waffen der Monster-Hunter-Reihe: Den Grund hierfür dürfen neue Fans auch in Monster Hunter Wilds kennenlernen.

Um welches Spiel geht es hier? Monster Hunter Wilds ist ein Action-RPG des japanischen Entwicklers Capcom und der neueste Ableger der Monster-Hunter-Reihe. Das Spiel soll im Jahr 2025 für den PC auf Steam, sowie für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Obwohl ein genaues Release-Datum noch aussteht, hat Capcom bereits mit der Präsentation der einzelnen Waffentypen angefangen. Hier könnt ihr einen ersten Blick auf das Jagdhorn werfen:

Support mit Wumms

Was kann das Jagdhorn? Diese Waffe vereint die Wucht des Hammers (ein weiterer Waffentyp in Monster Hunter Wilds) mit mehr Reichweite und ist bei weitem nicht so behäbig, wie die Größe vermuten lässt.

Das Jagdhorn kann aber nicht nur Schaden austeilen, sondern auch euch und euren Jäger-Kumpanen verschiedene Buffs verleihen. Jeder Angriff mit der Waffe wird einer von mehreren Musiknoten zugeordnet, die zu verschiedenen Liedern kombiniert werden können.

Durch das Spielen von Liedern könnt ihr im Vorgänger Monster Hunter: World euch und euren Verbündeten unter anderem Rüstungs- und Schadensbuffs gewähren oder eure Resistenzen gegen Elementarschäden erhöhen. Je mehr Noten ihr aneinanderreiht, desto stärker wird der Buff.

Was hat es mit den Echo Bubbles auf sich? Die sind eine neue Mechanik des Jagdhorns in Monster Hunter Wilds. Ihr könnt nun Echo Bubbles auf dem Boden platzieren, die in einem Bereich Spezialeffekte gewähren. Dem Trailer nach zu urteilen, können davon auch mehrere gleichzeitig aktiv sein.

Ob die Effekte der Echo Bubbles die gleichen sein werden, wie sie auch die Lieder bieten, oder ob sich Capcom dafür etwas Neues ausgedacht hat, ging aus dem Trailer nicht hervor.

Ist das Jagdhorn doch nichts für euch? Keine Sorge, denn Monster Hunter Wilds wird euch insgesamt 14 verschiedene Waffentypen anbieten: Von der klassischen Schwert-&-Schild-Kombi bis hin zu ausgefalleneren Waffen wie der Gewehrlanze ist für jeden etwas dabei. Einen ersten Überblick bekommt ihr hier.