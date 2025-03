Spieler aus Monster Hunter Wilds verliert sich so in Nebenquests, dass er auf einen Schlag 63 Level aufsteigt

In der Level-Phase von Monster Hunter Wilds erwarten euch Grenzen, ab denen ihr euren Jägerrang auf den ersten Blick nicht mehr steigern könnt, bis ihr einen bestimmten Fortschritt innerhalb der Story erzielt habt. Die gute Nachricht: Eure erspielte XP geht dabei nicht verloren!

Was sind das für Grenzen? In Monster Hunter Wilds habt ihr oft die Wahl, ob ihr euch als Nächstes einer Quest der Hauptgeschichte oder einer optionalen Jagd beziehungsweise Aufgabe annehmen möchtet. Teils geht’s mit der Story aber auch erst weiter, wenn ihr euch über andere Tätigkeiten einen ausreichend hohen Jägerrang erarbeitet habt.

Genauso stoßt ihr beim Leveln des Jägerrangs ab und an aber auch auf eine unsichtbare Grenze, die erst aufgehoben wird, wenn ihr in der Hauptgeschichte weit genug vorangeschritten seid. Sprich: Bis dahin steigert sich euer Jägerrang nicht mehr, egal, was ihr sonst so treibt.

Das erwartet euch nach der Hauptgeschichte von Monster Hunter Wilds:

Kein Erfahrungspunkt geht verloren!

Moment, verliere ich dann meine erspielte XP? Keine Sorge, nichts geht verloren! Bis ihr den nächsten Meilenstein in der Story erreicht habt, durch den die Obergrenze für den Jägerrang angehoben wird, speichert das Spiel im Hintergrund jeden von euch erspielten Erfahrungspunkt.

Sobald ihr in der Story weit genug fortgeschritten seid, prasseln dann alle gespeicherten XP auf eurem Jäger-Konto, was oftmals für diverse Aufstiege in wenigen Augenblicken sorgt. Welche Ausmaße das annehmen kann, zeigt der Post von shiikurox auf Reddit.

Der Spieler hat sich mit Jägerrang 40 über Stunden derart in Nebenquests verloren, dass er schließlich 63 Level-Aufstiege (!) auf einen Schlag spendiert bekam. Die Community feiert das mit etwa 4.000 Upvotes und über 130 Kommentare.

Caaros schreibt auf Reddit: „Das erinnert mich an die Zeit in Monster Hunter Generations Ultimate, als ich von Jägerrang 7, oder was auch immer die letzte Obergrenze ist, mit einem Schlag auf Jägerrang 112 sprang.“

AJ_Belmont22 kann es nicht fassen (via Reddit): „Das ist verrückt, lmao, ich dachte, ich wäre hoch gesprungen, von 40 auf 51.“

Elegant-Victory9721 freut sich schon auf seinen Sprung (via Reddit): „Mann, das wird ich sein, lol. Ich stecke seit zwei Tagen bei 40 fest […]. Ich bin fast durch alle optionalen Quests und habe dann keine Nebenaufgaben mehr übrig …“

iamcll wundert sich auf Reddit, wie ein so enormer Sprung möglich sein kann. Er selbst habe ebenfalls alle optionalen Quests gemacht, wäre aber nur von Jägerrang 40 auf 64 gesprungen. thalesjferreira erklärt auf Reddit, dass er immerhin 45 Level-Aufstiege erreichen konnte, indem er sich alle bis dato verfügbaren Rüstungen sowie Waffen erfarmt hat.

Habt ihr ähnliche hohe Sprünge beim Leveln hingelegt? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr grundsätzliche Infos zum Jägerrang, dem Niedrigrang sowie dem Hochrang sucht, schaut doch in diesem Guide hier vorbei: Low und High Rank – Alle Jägerränge erklärt und wie ihr am schnellsten in Monster Hunter Wilds aufsteigt