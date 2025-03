Unser Experte für MMORPGs kann auch bei Monster Hunter Wilds nicht aus seiner Schurken-Haut

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz spielt derzeit mit großer Begeisterung Monster Hunter Wilds. In diesem Artikel stellt er euch seinen Schurk … ähm … Jäger vor.

Wer meinen Artikel zu meinem persönlichen „Rook“ aus Dragon Age: The Veilguard gelesen hat, der weiß: Der Schurke ist stark in mir. Mein Hauptcharakter in WoW setzt seit 20 Jahren auf Leder und kurze Klingen. In Elder Scrolls Online spiele ich Khajiit-Nachtklinge, mit zwei Einhandwaffen und Bogen. In Guild Wars 2 ist’s der Dieb, in Final Fantasy 14 der Mönch. Ich könnte ewig so weitermachen.

Irgendwas ist einfach toll daran, sich vergleichsweise mobil in den Nahkampf zu stürzen und mit zahlreichen schnellen Attacken die Gesundheitspunkte des Gegners gen null zu prügeln, während man geschickt den feindlichen Angriffen ausweicht, die einen ob der eher geringen Verteidigung schnell in den Staub schicken würden.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist nicht nur der MMORPG-Experte von MeinMMO, sondern auch ganz allgemein ein großer Freund des RPG-Genres. Monster Hunter hat er aber erst spät kennen und lieben gelernt, nämlich mit World. Danach hat er noch Generations Ultimate auf der Switch und Rise auf dem PC gespielt. Und jetzt eben Wilds.

Doppelklingen? Genau mein Ding!

Klar, dass sich diese schurkische Vorliebe seit jeher auch auf viele Nicht-MMORPGs auswirkt. In Monster Hunter World bin ich nach einer kurzen Trainings-Session etwa bei den Doppelklingen hängengeblieben, und die sind auch jetzt in Wilds meine erste Wahl.

Die offizielle Beschreibung aus dem Spiel ist dabei Programm: Pausenloses, wildes Angreifen mit zwei Klingen liegt mir einfach sehr viel mehr, als mit einem dicken Großschwert auszuholen und dann den einen, sicherlich sehr wuchtigen Schlag womöglich danebenzusetzen, weil das Monster einfach nicht stehenbleiben will. Sowas macht mich kirre.

Dazu kommt, dass es sich einfach gut anfühlt, mit aktiviertem Dämonenmodus lange Schlagabfolgen zu loszulassen und so unzählige Treffer in wenigen Sekunden ins Ziel zu bringen. Oder mit einem Fokusangriff eine Wunde anzuvisieren und dann mit einem Klick akrobatisch über den Rücken der Kreatur zu wirbeln und dabei hohen Burst-Schaden zu entfesseln.

Ich spiele Monster Hunter Wilds übrigens am PC, mit Maus und Tastatur … und damit fühlt sich das gezielte Öffnen und Anvisieren der Wunden fast schon wie cheaten an. Dafür ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich Y drücken muss, um mein Saikrii anhalten zu lassen … man kann wohl nicht alles haben.

Mit Doppelklingen gegen einen riesigen Drachen … Spaß pur!

Eine Frage des Spielstils

Mein Jäger geht übrigens bislang ohne menschliche Begleitung, aber mit seinem treuen Palico auf die Jagd. Ich genieße es sehr, dass der kleine Racker Fallen stellt, Fässer wirft, heilt, reinigt und Monster ablenkt. Vor allem, weil ich selbst oft zu faul bin, um die ganze Palette an Werkzeugen einzusetzen.

Ich konzentriere mich meist darauf, meine Doppelklingen sprechen zu lassen, Wunden auszulösen und diese dann fokussiert zu attackieren. Nur bei bestimmten Monstern setze ich von meinem Reittier aus Kapseln ein, um zusätzlichen Schaden aus der Distanz zu verursachen.

Und natürlich kommt der Saikrii zum Einsatz, wenn ich mich heilen oder die Waffen schärfen muss, oder wenn es Zeit wird, auf den Rücken des Monsters zu hopsen. Bislang komm’ ich damit recht gut durchs Spiel. Die härtesten Herausforderungen liegen aber noch vor mir.

Die Wahl der Ausrüstung

Ich bin nämlich erst seit ein paar Stunden im Hochrang und schalte gerade ständig neue Waffen und Rüstungen frei. Das erste Hochrang-Set, das ich mir gebaut hatte, ist das Quematrice-Set Alpha, das mit 3x Kraftentfesselung, 3x Unbeeindruckt, 3x Feuerwiderstand und 1x Ausweichdistanz glänzt.

Sobald es möglich ist, möchte ich mir aber die Hochrang-Version des Nu-Udra-Sets farmen, das mir schon im Niedrigrang optisch am besten gefallen hat. Doch seht selbst:

Das Nu-Udra-Set weckt Erinnerungen an Warframe und Destiny.

Was die Waffen angeht, nutze ich aktuell meist Quematrice Silexes III und Uth Ngarpatu I, wobei ich bei Bedarf aber auch auf andere Doppelklingen wechsel, wenn klar ist, dass das nächste Monster eine andere Schwäche als Wasser oder Feuer hat.

Unbedingt ausprobieren möchte ich aber auch die Gildenritter-Säbel, die verbesserte Version vom Chthon-Kurasigama, Knochenbeile IV und Wirbelnde Fulgur I – für all die Waffen fehlen aber noch einzelne Materialien. Die Möglichkeit, Artian-Waffen herzustellen, hab ich gerade erst freigeschaltet.

Was meinen Palico angeht, trägt der aktuell den Wächter-Arkveld-Helm, die Wächter-Arkveld-Panzerung und das Wächter-Arkveld-Schwert. Warum? Weil es verdammt cool aussieht! Viel mehr Gedanken mache ich mir um das Outfit des felinen Begleiters bislang nicht.

Karstens Palico trägt weiß.

Wie geht ihr das Abenteuer eures Jägers und die Wahl seiner Ausrüstung beziehungsweise seines Spielstils an? Ist die Optik der Klamotte wichtiger als die Qualität (Stichwort: Fashion-Hunter)? Verratet es in den Kommentaren!

