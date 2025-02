Monster Hunter Wilds: Helm ausblenden und Aussehen anpassen

In Monster Hunter Wilds könnt ihr eine Menge an eurem Jäger und eurem Palico anpassen – auch außerhalb des Charaktereditors. Wir zeigen euch, was innerhalb des Spiels möglich ist und wo ihr die Einstellungen vornehmen könnt.

Was könnt ihr im Spiel ändern? Seid ihr mit eurem Jäger bereits on Tour und jagt fleißig Monster, könnt ihr einige Dinge trotzdem noch ändern, wenn ihr mit der Optik nicht zufrieden seid. So könnt ihr einzelne Optionen an eurem Jäger oder Palico auch ändern, ohne dass ihr einen Character Edit Voucher braucht.

Auch müsst ihr nicht zwingend mit der Optik eurer aktuellen Rüstung leben – zumindest ab einem gewissen Punkt im Spiel. Und wenn es euch nervt, dass ihr das mühsam erstellte, hübsche Gesicht eures Jägers im Spiel und in den Zwischensequenzen nicht betrachten könnt, haben wir gute Neuigkeiten: Ihr könnt den Helm jederzeit ausblenden und sogar wählen, wann er ausgeblendet sein soll.

Wie ihr das alles macht und was möglich ist, lest ihr hier bei MeinMMO.

Helm ausblenden – komplett und in Zwischensequenzen

Wenn ihr es leid seid, dass das Gesicht eures Jägers ständig von einem Helm verdeckt ist, könnt ihr das auf zwei Wege ganz einfach ändern:

Ihr geht in die Einstellungen → Spieleinstellungen → Seite 2 → Kopfschutzsichtbarkeit

Hier könnt ihr dann aus wählen, ob euer Helm immer angezeigt werden soll, gar nicht oder nur in Cutscenes nicht. Gleichermaßen könnt ihr auch eure Waffen ausblenden, wenn sie euch stören. Die Option dazu findet ihr eine Etage höher auf derselben Seite.

Wollt ihr nicht jedes Mal in die Einstellungen gehen, wenn ihr doch mal einen coolen Helm tragt, gibt es aber noch einen Weg, denn:

Ihr geht im Lager in euer Zelt und geht dort auf Ausrüstungsaussehen . Dort könnt ihr über die Slider auswählen, welche Rüstungsteile ihr derzeit angezeigt haben möchtet. Diese Option funktioniert auch bei eurem Palico über die Schaltfläche Palico-Ausrüstungsaussehen .

Aussehen der Ausrüstung anpassen

Bis zu den hochrangigen Quests müsst ihr mit der Ausrüstung leben, die ihr gerade tragt. Habt ihr keine Probleme mit den Monstern, die sich euch entgegenstellen, könnt ihr so lange aber auch anziehen, was euch gefällt.

Oder ihr besorgt euch sogenannte Dekorrüstung aus dem Shop oder aus der Deluxe Edition, die ihr darüber legen könnt. Dekorrüstungen sind so etwas wie Skins, die ihr rein kosmetisch über eure getragene Rüstung packen könnt.

Sobald ihr zu den hochrangigen Quests kommt, könnt ihr aber auch „normale“ Rüstung als sogenannte Dekorrüstung verwenden (engl. Layered Armor). Dadurch könnt ihr jedes hochrangige Ausrüstungsteil, das ihr schmiedet, einfach über eure derzeitige Ausrüstung legen. So müsst ihr weder auf Werte noch auf Optik verzichten.

Um eure Ausrüstung oder die eures Palicos optisch anzupassen, geht ihr in euer Zelt und wählt beim letzten Reiter den Punkt Ausrüstungsaussehen . Dort könnt ihr ab diesem Zeitpunkt auch eure Rüstung einfärben. In niedrigrangigen Quests ist das leider nicht möglich.

Aussehen des Jägers und des Palicos anpassen

Seid ihr allerdings mit eurem Jäger an sich oder eurem Katzentier nicht zufrieden, gibt es auch innerhalb des Spiels eine Möglichkeit, zumindest einige Punkte im Nachgang noch einmal anzupassen. Die Optionen sind dabei etwas eingeschränkt, bieten aber trotzdem einige Möglichkeiten, euren Charakter zu optimieren.

Die Möglichkeiten, die ihr habt, seht ihr hier:

Um auf diese Optionen zuzugreifen, geht einfach im Lager in euer Zelt und wählt beim letzten Reiter die Option Aussehen verändern .

Für diese Änderungen benötigt ihr keinen Character oder Palico Edit Voucher. Wollt ihr eurer Aussehen allerdings großflächiger anpassen, wird dieser benötigt und ihr müsst in der Charakterauswahl eine Anpassung starten.

Wollt ihr ein komplettes Makeover für euren Jäger oder euren Palico, gibt es in der Community zu Hauf coole Inspiration. Manche Spieler teilen für ihre Designs auch sogenannte Design Codes, die ihr dann verwenden könnt, um sie als Presets für eure eigenen Charaktere zu verwenden. Wie das funktioniert, lest ihr hier: Monster Hunter Wilds: So nutzt ihr Character und Design Codes für eigene Presets im Charaktereditor