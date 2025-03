Für ein Achievement in Monster Hunter Wilds braucht ihr richtig Zeit – Doch ein verstecktes Feature macht es viel einfacher

Jäger, die in Monster Hunter Wilds auf Trophäen und Errungenschaften aus sind, haben einiges zu tun. Dabei sind einige auch richtig zeitaufwändig. Ein scheinbar nutzloses Item kann euch dabei helfen, massiv Zeit zu sparen.

Was sind Errungenschaften? In Monster Hunter Wilds gibt es derzeit rund 50 Trophäen / Errungenschaften, die ihr als Jäger erreichen könnt. Dafür müsst ihr bestimmte Aufgaben erledigen und bekommt im Gegenzug digitale Auszeichnungen. Dabei könnt ihr einige sehr leicht und während ihr einfach das Spiel spielt, erreichen.

Manche von ihnen brauchen aber etwas mehr investierte Zeit, wie zum Beispiel, dass ihr Jägerrang 100 erreichen müsst oder 1.000.000 Zenny verdienen müsst. Meist lässt sich die Zeit auch deutlich abkürzen. Bei einigen Achievements kann euch aber ein Item helfen, die Zeit deutlich zu verringern.

Um welche Errungenschaften geht es? Dabei handelt es sich um jene Errungenschaften, für die ihr genügend Monster erlegen müsst, die eine Krone haben. Diese Krone ist aber an den betreffenden Monstern selbst nicht unbedingt direkt erkennbar und so kloppen viele Spieler drauflos und hoffen, gerade ein besonderes Monster vor der Flinte zu haben.

Besonders aufwändig ist dabei das Achievement “Kollektion großer Kronen”, für das ihr viele Monster mit goldenen Kronen erlegen müsst. Dabei kann ein Item, das zunächst unscheinbar wirkt, euch vor unnötigen Jagden bewahren.

Welches Item hilft dabei? Die Rede ist vom Fernglas. Was zunächst einmal wirkt, als wäre es nur zum Beobachten aus der Ferne gut, kann Jägern wertvolle zusätzliche Informationen liefern. So nämlich auch, ob das Monster, das gerade in der Gegend herumläuft, eine Krone hat.

Zückt ihr also euer Fernglas und visiert ein Monster an, zeigt es euch ein Icon des Monsters, an dem sich entweder eine silberne oder goldene Krone befinden kann. Seht ihr solch ein Monster, könnt ihr es dann gezielt jagen und müsst nicht blind hoffen, dass ihr das Monster für eure Errungenschaft braucht.

Was ist, wenn ich gerade ein anderes Monster jage? Keine Panik, entdeckt ihr ein benötigtes Monster, seid aber gerade mit einem anderen beschäftigt, solltet ihr eure Karte öffnen. Dort könnt ihr die Monster sehen, die sich gerade im Gebiet befinden und es für später als sogenannte Untersuchung speichern. Dafür benötigt ihr Gildenpunkte.

Habt ihr die Untersuchung gespeichert, könnt ihr das Monster später gezielt jagen, indem ihr es bei Alma als eine Untersuchungsquest startet. Dadurch könnt ihr diese Jagd übrigens auch mit euren Freunden teilen und ihnen helfen, die Errungenschaft ebenfalls schneller zu erreichen. So könnt ihr gemeinsam an dem Ziel arbeiten.

Sollte ihr auf der Suche nach noch mehr Tipps und Tricks sein, schaut doch einmal bei unserer Guide-Übersicht vorbei. Dort findet ihr alle aktuellen Guides und Übersichten: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht